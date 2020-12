Hit letošnjih praznikov: čokoladno božično deblo

Ko ga boste pripravljali, boste imeli občutek, da v ozadju cingljajo kraguljčki in da slišite veselo oglašanje Božička, ki s sanmi vodi svoje zveste jelenčke. To je sladica, ki bo vaš božič postavila v čudoviti svet domišljije.

Čarobnosti za božič nikoli ne preveč – ne samo pri okraševanju doma, tudi pri ustvarjanju domačih mojstrovin. Vam manjka samo še ščepec te decembrske čarovnije, da bo mesec pripravljen na prihod še zadnjih dveh dobrih mož? Pripravite čokoladno božično deblo in v trenutku boste postali del te neverjetne decembrske pravljice. Pozor: naj vas čudovita podoba sladice ne prevara. Izdelava je v resnici otročje lahka.

Sestavine:

4 velika jajca

12 dag sladkorja Agragold

10 dag moke

polovica pecilnega praška

50 dag jedilne čokolade

500 ml sladke smetane

Priprava:

Najprej pripravimo biskvit. Štiri beljake stepemo v trd sneg, medtem ko rumenjake penasto vmešamo s sladkorjem. V maso z rumenjaki izmenično nežno vmešamo sneg beljakov in moko, v katero smo vmešali pecilni prašek. Maso enakomerno zlijemo v nizek pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Pečemo približno od 10 do 15 minut na 180 stopinjah Celzija. Topel biskvit rahlo zvrnemo iz pekača na kuhinjsko krpo in ga pokrijemo. Počakamo, da se ohladi.

Medtem pripravimo čokoladni ganaš: čokolado skupaj s smetano segrejemo v kozici na štedilniku in odstavimo, tik preden zavre. Ganaš nato za nekaj ur postavimo v hladilnik, da se ohladi in strdi. Dobro ohlajenega najprej stepemo z mešalnikom, da dobimo lepo mazljivo zmes.

Tri četrtine ganaša uporabimo, da premažemo biskvit, ki ga zvijemo v rulado. Prerežemo ga na dva dela in na pladnju iz obeh oblikujemo deblo.

Sledi zadnji del: deblo premažemo s preostalim ganašem in okrasimo po želji. Seveda na koncu ne sme manjkati niti nekaj snega – sladkorja v prahu. Tako bo podoba še bolj božična.

Božično deblo (Bûche de Noël) je tradicionalna francoska sladica, ki je zelo razširjena tudi v različnih predelih sveta, predvsem v nekdanjih francoskih kolonijah. Njena oblika je povezana s starodavnim poganskim običajem ob zimskem solsticiju, ki so ga praznovali tako, da so polena najprej okrasili in nato še sežigali. Pepel so nato shranili, saj so verjeli, da prinaša srečo. S čim se pa še radi sladkajo drugod po svetu? Nemška tradicionalna božična sladica je tako imenovani stollen – gre pravzaprav za božični kruh, narejen iz kvašenega testa, polnjen z oreščki, kandiranim in suhim sadjem. V Italiji ne sme manjkati paneton, v Veliki Britaniji pa božični puding. Na Poljskem vam bodo postregli piernik – medeni kolač, začinjen s cimetom, na Portugalskem pa tradicionalni sladki kruh z orehi in kandiranim sadjem, imenovan bolo rei.

Za ljubitelje kokosa: belo božično deblo

Božično deblo lahko pripravite na različne načine. Rulado lahko samo namažete z marelično marmelado in premažete s čokoladnim ganašem kot v našem receptu. Dobili boste odlično marelično-čokoladno kombinacijo, ki nikoli ne razočara. Lahko pa seveda vanjo zavijete tudi koščke sadja in jo premažete z drugačno glazuro.

Da boste lahko ta december še kanček bolj ustvarjalni, smo vam pripravili še recept za belo različico božičnega debla, pri katerem bodo na svoj račun prišli vsi ljubitelji kokosa in bele čokolade.

Sestavine:

200 g kokosa

100 g moke

80 g masla

3 beljaki

150 g bele čokolade

100 g sladkorja Agragold

3 jajca

3 žlice mleka

1 dl sladke smetane

Priprava

Rumenjake zmešamo s sladkorjem, da dobimo zelo svetlo in puhasto zmes. Dodamo presajeno moko in rahlo premešamo. Postopoma dodamo sneg treh beljakov.

Maso zlijemo na nizek pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Prepričamo se, da je enakomerno porazdeljen po vsej površini. Pečemo približno 15 minut na 180 stopinjah Celzija. Topel biskvit rahlo zvrnemo iz pekača na kuhinjsko krpo in ga pokrijemo. Počakamo, da se ohladi.

Čokolado nalomimo na manjše kose in jo nad paro stopimo, dodamo maslo in mleko. Mešamo toliko časa, da dobimo enakomerno kremo, h kateri primešamo najprej še sneg dveh beljakov in na koncu še sladko stepeno smetano.

Tri četrtine kreme porabimo, da enakomerno premažemo ohlajen biskvit, tega takoj zvijemo v rulado. Za dve uri jo postavimo v hladilnik.

Ohlajeno narežemo na dva dela in oblikujemo deblo, ki ga premažemo s preostankom bele kreme. Posujemo s kokosom in okrasimo po želji.

Poiščite še več idej za praznično sladkanje