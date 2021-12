Priprave na božič: letos specite slastno božično torto #video

Foto: Uroš Majerle

Potem ko se čez dan prepustimo zimskemu veselju in se nasmučamo, nasankamo, nakepamo ali počnemo karkoli, kar nas na snegu veseli, se zvečer, ko se zberemo za polno mizo, spodobi, da na koncu postrežemo še s snežno kraljico – božično torto, ki nas bo popolnoma prevzela s kremastim polnilom, pridihom kokosa in slastnim biskvitom.

Nasveti za peko biskvita

Pekač obložimo s papirjem za peko, poleg tega pa dno še premažemo z maslom, medtem ko oboda ne. Za obod obrežemo dovolj širok in dolg trak, da bomo lahko "oblekli" pekač. Naš pekač ima premer 26 centimetrov.

Za to, da se biskvit med peko ne napihne, v biskvitno maso pred peko damo en suh makaron, ki deluje kot "dimnik"; da se sopara med peko stalno izloča. Potem seveda makaron odstranimo.

Biskvit vedno spečemo en dan prej. Na oblate pa ga narežemo šele 12 ur po peki.

Recept za božično torto

Foto: Uroš Majerle

Sestavine za model premera 26 cm:

Biskvitna osnova:

Foto: Uroš Majerle 7 jajc

250 g sladkorja AGRAGOLD

125 g mletih mandljev

130 g moke

ščepec soli

5 ml likerja amareto

Krema in premaz:

Foto: Uroš Majerle 650 ml sladke smetane

350 g sira maskarpone

300 g kokosovega mleka

250 g bele čokolade

70 g kokosove moke

50 g sladkorja v prahu AGRAGOLD

Dekoracija:

maline

kokosove kroglice

kokosova moka

Priprava:

Foto: Uroš Majerle

Beljake s sladkorjem, ki ga dodamo šele, ko je sneg že lepo razpenjen, in ščepcem soli stepemo v trd sneg. V drugi skledi rumenjake zmešamo z amaretom in zmes vmešamo v sneg. Počasi dodajamo zmlete mandlje, na koncu pa vmešamo še presejano moko.

Pečemo 45 minut na 170 stopinj Celzija.

Biskvit naj čez noč počiva, nato pa ga dvakrat prerežemo, da dobimo tortne oblate.

Za kremo z električnim mešalnikom zmešamo sir maskarpone in sladkor. Dodamo stopljeno belo čokolado. V drugi skledi stepemo še smetano, ki ji primešamo obe masi. Dodamo tudi nekaj žlic kokosovega mleka.

Biskvitne oblate premažemo s kokosovim mlekom in jih obložimo s kremo. Posujemo s kokosovo moko in okrasimo.

Foto: Uroš Majerle

Recept za najbolj preproste božične piškote

Če bi poleg torte radi uživali še v najbolj preprostih piškotih, kar si jih lahko zamislite, kar prenehajte iskati pravi recept, ker ga boste dobili kar tukaj. Potrebujete le tri sestavine, in sicer moko, maslo in sladkor. Četrta sestavina, kot so okrasne perlice, čokoladne kapljice ali druga dekoracija, bo navadne piškote spremenila v pravo božično poslastico – lepo na pogled in slastno za razvajanje brbončic.

Foto: Envato

Foto: Envato Sestavine:

115 g zmehčanega masla

70 g kristalnega sladkorja

200 g moke

dekoracija po želji

Priprava:

V veliki skledi z električnim mešalnikom premešamo sladkor in zmehčano maslo, da dobimo mehko zmes. Vmešamo še moko in iz testa oblikujemo kroglice v velikosti oreha. Pečemo 15 minut pri 170 stopinjah Celzija.

Preveč piškotov? Naredite pralineje!

Foto: Envato

Ste naredili preveč piškotov? Potem jih lahko uporabite za pripravo slastnih pralin.

Foto: Envato Sestavine:

300 g navadnih piškotov

250 g sira maskarpone

žlička vaniljevega izvlečka

sol

2 žlički kokosove maščobe

150 g bele čokolade

dekoracija po želji

Priprava:

Pekač obložimo s papirjem za peko. V mešalniku zdrobimo piškote. Lahko uporabimo tudi plastično vrečko in jih zdrobimo z lesenim valjarjem. V veliki skledi zmešamo zdrobljene piškote, sir maskarpone, vaniljo in sol. Na pekač z žlico položimo kupčke testa. Pekač postavimo za deset minut v zamrzovalnik.

Medtem zmešamo kokosovo maščobo z belo čokolado in ju stopimo nad parno kopeljo. Praline pomakamo v belo čokolado in jih odlagamo na mrežico ali papir za peko. Potem jih za deset minut ponovno postavimo v zamrzovalnik.

