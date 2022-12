Za sočno in slastno slovo od starega leta: makova torta #video

Osrednji del priprav na praznike je peka sladic. Tudi za največje umetnine obstajajo preprosti recepti, primerni tudi za popolne začetnike.

Tokrat smo se za praznične ideje podali v dežele severno od nas. Po vsej Nemčiji in Avstriji uživajo v makovih sladicah, ki so primerne za posebne priložnosti ali kot preprost popoldanski posladek, zato nikar ne čakajte na družinsko srečanje in si to slastno sladico pripravite že kakšen dan prej, saj vam bo pomagala pričarati prijetno praznično vzdušje. Obljubimo, da se ji ne boste mogli upreti.

Makov nadev v tej torti se zelo lepo poveže s krhkim testom in masleno vrhnjo plastjo. Za podlago lahko izberemo različne vrste biskvita. Rahlo oreškast okus mletih makovih semen dodatno poudarijo začimbe, lupine citrusov ali žgane pijače, torto lahko obogatimo s sadjem, marcipanom ali sladkano skuto. Na tanko narezani krhlji vloženih breskev ali marelic, ki jih razporedimo na makov nadev, bodo makovi torti dodali kanček svežine.

Če imate radi mak, bo makova torta postala vaša najljubša praznična sladica, vendar morate za vrhunski okus izbrati res sveža makova semena, sicer bo okus nadeva žarek.

Makova torta

VIDEORECEPT:

Sestavine za testo:

250 g moke

115 g masla

100 g sladkorja AGRAGOLD

1/4 žličke soli

Za kremo:

750 mleka

250 g skute ali rikote

100 g masla

150 g sladkorja AGRAGOLD

150 g mletega maka

140 g pšeničnega zdroba

žlička vaniljevega ekstrakta

1 jajce

1/4 žličke soli

Priprava:

V posodi zmešamo moko, sladkor in sol. Dodamo maslo in zgnetemo. Približno dve tretjini te zmesi pritisnemo na dno pekača. Preostalo količino zavijemo v folijo in jo postavimo v hladilnik.

Pripravimo kremo. V kozici segrejemo mleko, maslo in sladkor. Ko začne vreti, počasi vsujemo zdrob in ves čas mešamo. Čez nekaj minut dodamo mak, premešamo in odstavimo ter ohladimo. V drugi skledi z električnim mešalnikom premešamo skuto, vaniljev ekstrakt in jajce. Dodamo ohlajeno makovo kremo in premešamo. Prelijemo jo čez testo in čez vse skupaj posujemo preostalo tretjino testa.

Pečemo od 50 do 60 minut na 175 stopinjah Celzija.

Hiter nasvet: Masleno testo, ki ga na hitro zgnetemo iz moke, sladkorja in masla, je videti kot masa za drobljenec, nekakšne drobtine. Ko z njimi obložimo dno pekača, maso dobro pritisnemo, da nastane enotna podlaga. Po vrhu to drobljeno zmes preprosto posujemo, med peko se bo zmehčala in enakomerno razporedila po pecivu.

Za še več prijetnega božičnega vzdušja: božični punč

Praznično pojedino končajmo s sladico in aromatičnim božičnim punčem. Ponekod si ne znajo predstavljati božiča ali silvestrovanja brez punča. To je vroča alkoholna pijača iz čaja rdeče pomaranče, sladkorja, rdečega vina, cimeta in likerja ali ruma.

Zraven se lepo podajo jabolka, pomaranče ali jagodičevje. Ponavadi si punč privoščimo na božičnih sejmih, vendar nam zelo tekne tudi doma, ko se moramo malce ogreti.

Sestavine:

750 ml vode

3 čajne vrečke rdeče pomaranče, hibiskusa ali črnega čaja

cimetova palčka

4 klinčki

1 zvezdasti janež

360 ml pomarančnega soka (lahko stisnemo sok 4 ali 5 pomaranč)

30 g sladkorja AGRAGOLD

60 ml ruma

60 ml cointreauja (liker iz pomarančne lupine)

Za dekoracijo:

pomarančne rezine, zvezdasti janež

Priprava:

V kozici zavremo vodo, dodamo čajne vrečke, cimet, klinčke in zvezdasti janež. Pustimo stati približno deset minut. Odstranimo čajne vrečke, dodamo pomarančni sok, sladkor in spet pristavimo na ogenj, da se vse stopi. Dodamo rum in cointreau. Segrejemo, vendar ne sme zavreti, saj alkohol lahko povre. Pijačo lahko dodatno sladkamo, če jo bomo ponudili čez nekaj ur, raje odstranimo začimbe, da ne bodo zagrenile. Postrežemo s pomarančnimi rezinami in janežem.

Hiter nasvet: Če želimo, lahko namesto cointreauja uporabimo katerikoli drug pomarančni liker, kot sta triple sec ali curaçao. Lahko dodamo tudi brandy in še malce sladkorja.

Preprost recept za hladne dni: pečena hruška z nadevom in karamelno omako

Sestavine za hruške:

4 hruške

100 g marcipana

50 g brusnic

50 g mandljev

malce masla

Sestavine za karamelno omako:

150 g sladkorja AGRAGOLD

50 g masla

100 ml sladke smetane

ščepec soli

Karamelna omaka:

V kozici karameliziramo sladkor. Pri tem ga ne mešamo. Ko postane bakrene barve, dodamo maslo in sladko smetano ter pomešamo, da nastane enotna zmes. Solimo in počasi kuhamo nekaj minut.

Pečene hruške:

Hruškam odrežemo vrh in jih z žličko izkoščičimo. Sadne pulpe ne zavržemo. Narežemo marcipan, brusnice in mandlje ter vse skupaj premešamo z dvema žlicama sadne pulpe. Hruške napolnimo z marcipanovim nadevom. Na vsako hruško položimo košček masla in jih v pečici pečemo približno 20 minut na 180 stopinjah Celzija. Postrežemo z žličko omake.

