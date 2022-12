Prazniki se začnejo, ko v kuhinji zadiši po cimetu, maslu, vanilji in oreščkih. To so najbolj omamne vonjave, ki pričarajo domačnost in toplino, da se tudi najbolj mračni dnevi spremenijo v nepozabne pravljične trenutke. Tokrat smo za bralce Siol.net spekli mehke in dišeče cimetove polžke, dodajamo pa še recept za preprost mandljev kolač, ki ga lahko spečemo tudi med tednom, ko nam sicer primanjkuje časa za domačo peko.

Popolno ravnovesje sladkorja in začimb v vsakem grižljaju

Na Švedskem, kjer so doma cimetovi polžki, jim pravijo kanelbullar, in veljajo za enega najbolj slastnih švedskih nacionalnih zakladov, ki so se prikupili številnim sladkosnednežem po vsem svetu. Največkrat jih delamo v času decembrskih praznikov, saj so zaradi omamnega vonja po cimetu kar obvezna slaščica na prazničnih mizah tudi pri nas. Sicer pa teknejo ob kateremkoli trenutku, za zajtrk, ob kavi, čaju ali kakavu. Vsaka priložnost je prva za omamno kombinacijo cimeta in kardamoma.

Cimetovi polžki s kardamomom v sebi skrivajo popolno ravnovesje sladkorja in začimb v vsakem grižljaju, in to je tisto, kar pozimi tako potrebujemo, da se malo pogrejemo in pocrkljamo.

Cimetove polžke ali rolice lahko samo preprosto zvijemo ali pa jih – če je v receptu tudi kardamom – zavozlamo, tako kot na Švedskem, v prave male slastne klopčiče. Na Severu v testo in nadev namreč velikokrat dodajo še mleti kardamom, ki lepo obogati aromo. Namesto preliva po vrhu pa pred peko zavitke največkrat samo obilno posujejo s kristalnim sladkorjem, ki potem poskrbi za prijetno hrustljavost. Lahko jih posujemo tudi z narezanimi mandlji.

Narejeni so iz kvašenega testa, vendar brez skrbi, če boste delali, kot je prikazano v videu, vam ne more spodleteti. Pomembno je, da imajo sestavine sobno temperaturo in da testo dobro pokrijemo pred vzhajanjem. Ne pozabimo presejati moke, da se znebimo grudic in morebitnih primesi.

Pomembno je, da jih ne pečemo predolgo, sicer se posušijo. Ohraniti morajo mehkobo in elastičnost.

VIDEORECEPT:

Sestavine za testo:

35 g svežega kvasa

750 g moke

350 ml mleka

120 g masla

100 g sladkorja AGRAGOLD

veliko jajce

žlička soli

ščepec mletega kardamoma

Sestavine za posip:

120 g masla na sobni temperaturi

50 g sladkorja AGRAGOLD

2 žlici mletega kardamoma

Za glazuro:

veliko jajce

15 ml vode ali mleka

2 žlici rjavega sladkorja AGRAGOLD

Priprava:

Moko presejemo v veliko skledo in na sredi naredimo jamico. Vanjo nadrobimo kvas, dodamo nekaj žlic mleka in žličko sladkorja. Skledo pokrijemo in počakamo približno 15 minut, da se kvas aktivira in naraste.

Moko prelijemo s stopljenim maslom in mlačnim mlekom. Dodamo preostale sestavine in v električnem mešalniku testo gnetemo vsaj od 10 do 15 minut. Pokrijemo in pustimo vzhajati 30 minut oziroma toliko časa, da testo naraste na dvojno količino.

HITER NASVET: Naše testo smo vzhajali kar v zaprti in nesegreti pečici.

Testo previdno zvrnemo iz sklede in ga najprej z rokami malce raztegnemo po mizi, ki smo jo prej posuli z moko. Razvaljamo ga na približno pol centimetra debeline in 30 centimetrov širine.

Testo od roba do roba natančno premažemo s stopljenim maslom. V posodici premešamo sladkor AGRAGOLD, žlico kardamoma in dve žlici cimeta. Suho mešanico posujemo po maslu.

Testo zvijemo in ga narežemo na tenke rezine, ki jih položimo v pekač na papir za peko. Polžki kar precej narastejo, zato jih ne polagajmo preveč na gosto. Pekač pokrijemo in pustimo, da polžki še eno uro vzhajajo.

Vse skupaj premažemo še z glazuro iz jajca in vode ali mleka. Na koncu jih bogato posujemo z rjavim sladkorjem AGRAGOLD.

Pečemo približno 15 minut pri 220 stopinjah Celzija.

Preprost švedski mandljev kolač

Če prisegamo na preproste kolače, moramo preizkusiti recept za preprost švedski mandljev kolač, ki ga spečemo v pekaču za srnin hrbet. Je rahel in sočen ter se odlično kombinira s smetano in gozdnimi sadeži ali jagodami.

Sestavine:

250 g moke

pol žličke soli

pol žličke pecilnega praška

250 g sladkorja AGRAGOLD

1 jajce

2 čajni žlički mandljevega ekstrakta

160 ml mleka

110 g zmehčanega masla

sladkor v prahu AGRAGOLD za dekoracijo

Pečico segrejemo na 175 stopinj Celzija. Pekač srnin hrbet na debelo premažemo z maslom. V eni skledi zmešamo moko, pecilni prašek in sol, v drugi pa jajce, sladkor, mandljev ekstrakt in mleko. Dodamo suhe sestavine in dobro premešamo, lahko tudi samo z lopatico. Vmešamo še maslo. Zmes vlijemo v pekač in pečemo približno 35 minut. Ko je pečen, ga še 10 minut pustimo v pekaču, preden ga prevrnemo na servirni krožnik. Ko se shladi na sobno temperaturo, ga posujemo s sladkorjem v prahu. Sestavina, ki vedno pričara najslajše praznike

