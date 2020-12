Ekspresno hitri razpokančki brez jajc #video #recept

Brez zapletenih sestavin, dolgih priprav in pomoči naprednih kulinaričnih ali slaščičarskih pripomočkov. To je recept, ki se ga lahko lotite čisto mimogrede – ko vam bo zadišalo po sladkem in boste želeli v hipu pričarati nekaj prazničnega vzdušja. Mehki piškoti so popolnoma veganski.

Sestavine:

20 dag veganske čokolade,

25 dag moke,

1 pecilni prašek,

5 dag kokosove maščobe,

2–3 žlice zmletih lanenih semen, namočenih v vodi,

10 dag sladkorja v prahu Agragold.

Priprava:

Čokolado in maščobo skupaj stopimo nad ognjem. Dodamo vse ostale sestavine in premešamo z mešalnikom. Maso postavimo v hladilnik za dve uri (ravno dovolj časa za dober sprehod na svežem zraku) ali jo na hladnem pustimo kar čez noč, kar je še bolje.

Iz mase oblikujemo kroglice in jih povaljamo v sladkorju v prahu Agragold - če ste bolj sladkosnedi, lahko ustvarite kar dve plasti sladkorja, tako da jih povaljate še v kristalnem sladkorju Agragold.

Pečete približno deset minut na 180 stopinjah Celzija.

Sladko in vegansko? In tudi zelo preprosto!

Decembrski prazniki so lahko prava sladka kulinarična avantura tudi za vse tiste, ki prisegate na veganske in hkrati zelo preproste sladice. Okusni recepti lahko nastanejo tudi na hitro in mimogrede – z malo sestavinami in veliko sladke čarovnije.

Foto: Getty Images Klasične sladke recepte lahko zelo hitro spremenite v veganske, rabite samo malo znanja in včasih tudi vaje, saj se nekateri nadomestki lahko obnašajo malo drugače kot njihovi izvirniki. Da bo letošnja peka stekla nekoliko hitreje, si lahko pomagate z našimi navodili za začetnike. Nadomestki za jajca: pretlačena banana, namočena lanena semena, chia gel, jabolčna čežana. Lahko pa naredimo tudi mešanico iz vode in moke in jo vmešamo v testo. Mlečni izdelki: maslo lahko zlahka nadomestimo z navadnim rastlinskim, kokosovim, palminim oljem ali z rastlinsko margarino. Namesto kravjega mleka lahko uporabite riževo, sojino in ovseno. V dobro založenih trgovinah lahko nabavite tudi sojine ali riževe jogurte, skute in smetane. Tabela nadomestkov: 1 jajce: 60 ml pretlačene banane ali jabolčne čežane 1 jajce: ¼ skodelice tofuja 1 jajce: 1 žlica zmletih lanenih semen, vmešanih v 2–3 žlice vode 1 jajce: vmešamo 3 žlice moke in 3 žlice moke 1 jajce: dve žlici vode, čajna žlička pecilnega praška, ena žlica olja 1 jajce: 40 g sojinega jogurta 1 jajce: ena žlica jabolčnega kisa

Foto: Getty Images

Odlična sladica za božično čajanko.

Sestavine:

150 g moke,

150 g sladkorja v prahu Agragold,

70 g čokolade v prahu,

½ žličke pecilnega praška,

ščepec soli,

polovica skodelice vode,

100 g rastlinskega olja,

1 vaniljev sladkor.

Priprava:

Najprej skozi cedilo presejte vse suhe sestavine in jim nato vmešajte vodo in olje. Mešajte enakomerno, dokler se ne znebite vseh grudic.

Testo vlijete v pomaščen pekač, ki ga postavite v vnaprej ogreto pečico. Pečete približno 20 minut. Ohlajeno pecivo narežete na kocke in postrežete z žlico domače borovničeve marmelade.

Foto: Getty Images

Spektakularen in sočen zaključek svečane večerje.

Sestavine:

4 hruške,

olupki dveh limon,

150 g sladkorja Agragold,

0,5 l vode,

2 vaniljeva stroka,

5 dcl vina.

Priprava:

Hruške olupite tako, da jim pustite peclje. V lonec zlijete pol litra vina in pol litra vode, dodate sladkor, oba vaniljeva stroka in lupine dveh limon. Ko tekočina zavre, vanjo potopite hruške – postavite jih pokonci in jih kuhajte na počasnem ognju približno 40 minut.

Postrežete tako, da vsako hruško postavite v svojo posodico in zalijete s tekočino, v kateri so se kuhale. Postrežete tople.

Foto: Getty Images

Klasika, ki se jo lahko lotite tudi z najmlajšimi družinskimi člani.

Sestavine:

250 g moke,

60 g vode,

60 g rastlinskega olja,

80 rjavega sladkorja Agragold,

1 žlička pecilnega praška,

1 pomaranča,

2 žlički cimeta,

1 žlička vaniljevega sladkorja,

ščepec muškatnega oreščka,

ščepec soli.

Priprava:

V manjši skledi najprej stopite sladkor v vodi, dodajte še ščepec soli. Med mešanjem dodajte še olje in nato moko s pecilnim praškom, lupino ene limone in vse začimbe. Dobro premešajte in nato testo postavite za najmanj 30 minut v hladilnik.

Testo razvaljajte na pomokani površini na približno pol centimetra debeline. Z modelčki za piškote oblikujete piškote.

Piškote pečeta približno deset minut na 180 stopinj Celzija. Ohlajene posujete s sladkorjem v prahu Agragold.

