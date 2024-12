Tudi letos bosta slovenska florista Sabina Šegula in Peter Ribič božične praznike in božič kot že vrsto let doslej preživela v Vatikanu. Na novinarski konferenci, ki sta jo priredila pred odhodom v sveto mesto, sta predstavila letošnje že 12. božično krašenje bazilike svetega Petra v Vatikanu. Kot sta še izpostavila, bo končana restavracija glavnega oltarja v baziliki velik izziv pri okrasitvi, ampak verjameta, da bodo rezultati na koncu odlični. Kje po vseh teh letih slovenska florista še vedno najdeta zagon za krasitev vatikanske Bazilike, si oglejte v zgornjem videu.

"Morda bo letos protokol določil tudi nove smernice. Predvsem pa se odpravljamo v pričakovanju, da bomo s to krasitvijo ponovno pokazali svoje znanje, kako lahko iz situacije, ki jo imamo, naredimo nekaj, kar ostane," je povedala dr. Sabina Šegula. Kot je dodal florist Peter Ribič, je znano, da bo papež 24. decembra na polnočni maši razglasil sveto leto, ki bo trajalo vse do prihodnjega božiča. Poudaril je, da bosta tako letošnja krasitev kot tudi krasitev v prihodnjem letu zato zagotovo posebni in slovesnejši. Sveto leto oziroma jubilejno leto je namreč razglašeno na vsakih 25 let.

Slovenska florista Sabina Šegula in Peter Ribič bosta svoje znanje in kreacije že dvanajsto leto svetu predstavila v baziliki svetega Petra. Foto: Ana Kovač

Kako bo potekala okrasitev in kako so potekale priprave?

Po besedah Šegule so se o samih smernicah dogovarjali že avgusta, ideja je bila, da bi tokrat izpostavili tudi velike storže v velikosti dvajsetih centimetrov, a kot je dodala, so "želje eno, realnost pa drugo". Cene tovrstnih storžev, ki si jih je ogledala letos novembra na Nizozemskem, so namreč zelo visoke. Božične zvezde bodo tokrat iz Italije. Kakšne pa bodo dekoracije, ne bosta vedela, dokler ne prideta v Vatikan. "Evkaliptus bo zlate barve, vedno pa moraš pri dekoraciji upoštevati tudi smernice prostora. In tukaj se je prostor kar precej spremenil, saj smo dobili nove ornamente, ki jih je treba pokazati in ne zakriti," je razložila Šegula. Pri okrasitvi bodo uporabili tudi vrtnice in bodiko (ilex oz. božje drevce) in tudi tisto, kar bodo prejeli od sponzorskih virov v Italiji.

Kot je še izpostavila Šegula, bo letos božična dekoracije velik izziv, saj so nedavno v baziliki zaključili restavriranje glavnega oltarja oziroma berninijevih stebrov. Teh letos za veliko noč še niso mogli okrasiti, vendar so sedaj pripravljeni na okrasitev za božič. Pri okrasitvi morajo po njenem mnenju poudariti restavracijo stebrov.

"Verjamem, da bodo rezultati fascinantni zaradi tega, kar sem videla na posnetkih, kako je vse skupaj že prenovljeno," je povedala Šegula. Foto: Ana Kovač

"To je privilegij, ki je neopisljiv"

"Verjamem, da bodo rezultati fascinantni zaradi tega, kar sem videla na posnetkih, kako je vse skupaj že prenovljeno. Že prej je bila bazilika nekaj, kjer si se zamislil, zdaj pa je res ta pozlata tista, ki blešči," je Šegula povedala na konferenci.

Z deli bodo začeli v nedeljo, v ponedeljek pa bodo dela nadaljevali v vrtnariji znotraj vatikanskih zidov. 24. decembra bodo stvaritve transportirali v samo baziliko svetega Petra in takrat bo veličastna cerkev po besedah Ribiča tudi zaprta za javnost. V baziliki bo v tistem času okoli dvajset ljudi – od scencev (osebe, ki skrbijo za prte in sveče) do floristov. "To je privilegij, ki je neopisljiv in se ne dogaja vsak dan," je dodal Ribič.

Barve, ki jih bodo letos uporabili, se bodo ujemale z običajnimi barvami božičnega časa, to so zeleno-rdeči odtenki s kančkom pozlate (storži, evkaliptus), ker gre za umirjen praznik, ko je dan najkrajši in noč najdaljša, je povedal Ribič in dodal, da se to odraža tudi na samih dekoracijah.

V božičnem času okrasijo tudi balkon, kjer papež podeli blagoslov Urbi et Orbi

V božičnem času je poleg oltarja v ospredju tudi dekoracija balkona, od koder papež tradicionalno dvakrat letno podeli blagoslov Mestu in svetu (Urbi et Orbi op. a.). Zadnji dve leti je dizajn za balkon izdelovala Šegula. Pričakuje, da bodo tako kot prejšnji leti tudi letos uporabili veje slovenske trte. "To je ekskluziva v cvetličarstvu in tudi, kot poudarjava vsakokrat, jagodni izbor," je bil o okraševanju balkona jasen Ribič.

Šegula in Ribič sodelujeta že vrsto let in tudi letos se jima bo pridružila učenka Andreja Bartolj Bele. Odpotovali bodo v soboto, 21. decembra, vrnili pa se bodo na božič.

"To je ekskluziva v cvetličarstvu in tudi, kot poudarjava vsakokrat, jagodni izbor," je bil o okraševanju balkona jasen Ribič. Foto: Ana Kovač

"Če tega ne bi dobro delali, bi se zgodba končala pri prvem obisku"

Kot ste še poudarila florista, gre za posebno priložnost, pri kateri sodelujeta vse od leta 2011. Po besedah Šegule se je njuno sodelovanje pri božični dekoraciji začelo na povabilo oziroma na idejo vatikanskih vrtnarjev in cvetličarjev, ki so opazili njuno preteklo delo pri velikonočni dekoraciji in sta tako leta 2013 začela sodelovati tudi pri božični.

Šegula je poudarila, da so med njimi in vatikanskimi vrtnarji, s katerimi so kljub jezikovnim barieram našli skupno vez in ohranjajo stike, v ospredju stroka, znanje in prijateljstvo. "Kako je do tega prišlo? Na obeh straneh je bila kemija. Ne moremo reči, da smo nekaj posebej načrtovali: če ne bi tega dobro delali, bi se zgodba končala pri prvem obisku. Ker pa se medsebojno spoštujemo in ujamemo ter se eden od drugega učimo, še naprej sodelujemo," je še povedala Šegula. "Sprejeli so nas v svoj krog in tam nismo le kot floristi in delovna sila, ampak tudi skupaj nazdravimo in si zaželimo lepe praznike," je še dodala.

