Božični puloverji so med praznično sezono skoraj povsod. Nekateri ljudje čakajo celo leto, da jih lahko oblečejo in v svoj stajling vpeljejo čarobnost. Kljub svoji priljubljenosti jih je težko kombinirati s preostalimi kosi oblačil, saj so že sami po sebi dovolj. Za lažje stiliranje vam v nadaljevanju razkrijemo nekaj nasvetov, kako jih vključiti v svoj vsakdanji stil, ne da bi bili videti kot liki iz božičnih komedij.

Elegantno s klasičnimi kosi

Božični pulover lahko združite z elegantnimi hlačami na rob in parom usnjenih mokasinov ali gležnjarjev. Rdeč pulover z božičnim motivom bo odlično dopolnil črne hlače in minimalistične dodatke, kot so zlati uhani ali torbica. To je popolna kombinacija za pisarniške zabave ali kosila s prijatelji.

V stajling vključite kavbojke

Če ima vaš božični pulover bolj igriv motiv, ga kombinirajte z modernimi ravnimi kavbojkami ali pa izberite take z visokim pasom. Dodate jim lahko bele športne copate za sproščenost ali pa se odločite za gležnjarje z debelim podplatom za bolj urban videz. Za dodatek lahko čez ramena ogrnete prevelik plašč v nevtralni barvi.

Slojenje je letos pravi modni hit

Božične puloverje lahko stilirate s slojenjem. Pod pulover oblecite srajco z ovratnikom, da ustvarite prefinjen videz, to je odličen primer za različne priložnosti. Srajca s svetlejšim odtenkom bo poudarila vzorce na puloverju, spodnji del pa dopolnite z daljšim krilom ali ozkimi hlačami.

V trendu z usnjenimi hlačami

Usnjene hlače ali pajkice lahko popestrijo vsak božični pulover. Ta kombinacija ustvari zanimiv kontrast med igrivostjo puloverja in resnostjo usnja. Dodajte visoke pete ali gležnjarje za več glamurja, in tako ustvarite praznično, a moderno kombinacijo za večerne dogodke.

Minikrila za ženstven pridih

Za bolj ženstven videz združite božični pulover z minikrilom. Krilo v kovinskih tonih ali satenasti teksturi doda praznični sijaj. Če želite sodobnejši videz, izberite minimalistične škornje do kolen in torbico v črni barvi.

Za vse, ki imate raje minimalizem

Če niste navdušeni nad vpadljivimi božičnimi motivi, izberite pulover v prazničnih barvah, kot so rdeča, zelena ali kremna, z nežnimi detajli, na primer snežinkami ali zvezdami. Kombinirajte ga z belo srajco, bež hlačami in klasičnimi športnimi copati. S tem boste dosegli prefinjen videz z diskretnim prazničnim pridihom.

