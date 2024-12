V vrtcu Ivana Glinška Maribor so se letos lotili neobičajnega projekta. Pod vodstvom ravnateljice, ki s svojim navdušenjem in vizijo združuje kolektiv in otroke, so ustvarili praznično glasbeno voščilnico. Avtorska pesem, ki so jo pripravili skupaj z otroki in celotnim kolektivom, odseva toplino, radost in čarobnost decembrskega vzdušja. Kot so zapisali, je njihov projekt presegel vsa pričakovanja in dokazal, da lahko s sodelovanjem, predanostjo in ljubeznijo ustvarijo nekaj resnično nepozabnega.

Snemanje glasbene voščilnice je rezultat nekajmesečnega projekta, ki se je začel že v poletnih mesecih z zasnovo ideje. Združitev moči celotnega kolektiva in otrok je ustvarila pravo sinergijo, ki je pripeljala do avtorske pesmi in presegla zgolj glasbeno delo – je sporočilo topline, ljubezni in sodelovanja, so v vrtcu zapisali v sporočilu za javnost.

Kaj so ustvarili, si oglejte v videospotu:

Vrtec Ivana Glinška Maribor je že vrsto let znan po svojih inovativnih prazničnih voščilih, s katerimi razveseljuje tako ožjo kot širšo lokalno skupnost. Pretekla leta so Mariborčane navduševali s plesnimi koreografijami, letos pa so naredili pomemben korak naprej in pripravili avtorsko glasbeno voščilnico z naslovom Hej hej, december je že!, ki je prava harmonija ustvarjalnosti in skupnega truda.

Foto: arhiv Vrtca Ivana Glinška Maribor

Čarobnost navdih za ustvarjanje avtorske pesmi

Ravnateljica Ester Mlaj je ob predstavitvi pesmi poudarila, da je najlepši čas v letu prav decembrski, ko se čarobnost naseli v naša srca, dnevi pa zasijejo v toplih lučkah pričakovanj.

Foto: arhiv Vrtca Ivana Glinška Maribor

"Otroški pogled na svet je nekaj posebnega – nežen, čaroben, poln iskrenosti in neskončnih možnosti," je dejala. Otroci v vsem vidijo čarobnost – v drobnih snežinkah, šelestenju narave, radovednih očeh živali in toplini trenutkov, ki nas povezujejo. Prav ta čarobnost je bila navdih za ustvarjanje njihove avtorske pesmi, so še zapisali v vrtcu.

Foto: arhiv Vrtca Ivana Glinška Maribor

"Takšni projekti so izjemno pomembni, ne le za otroke, temveč tudi za skupnost, ki z nami deli veselje ob dosežkih naših najmlajših," je še dodala ravnateljica.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je navdušenje nad avtorskim videospotom že veliko, kar potrjuje, da je vrtec Ivana Glinška Maribor ponovno uspel ustvariti nekaj, kar ostane v srcu. Staršem in vsem v skupnosti so ob tem posredovali iskrene želje za prihajajoče leto, polno topline, navdiha in iskrenih radosti. S svojim delom so dokazali, da so takšni projekti ne le ponos vrtca, temveč celotne skupnosti. Naj nas glasba, prijaznost in toplina povežejo v iskanju sreče in upanja za lepši jutri, so še dodali.