V Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči bodo popoldne predstavili knjigo o ansamblu Lojzeta Slaka z naslovom Nocoj je glas harmonike spomine spet predramil. V njej je avtorica in Slakova sestrična Anica Levstik spisala zgodbo enega najbolj prepoznavnih narodnozabavnih ansamblov pri nas.

Knjiga, ki ima 556 strani, je razdeljena na tri poglavja. V prvem je avtorica predstavila delovanje ansambla s poudarki na turnejah. Delo bogatijo fotografije, vmes pa se prepletajo kratki odlomki iz časopisnih člankov, zanimive anekdote iz posameznih obdobij in misli Lojzetovega prijatelja Toneta Pavčka. Sledi poglavje Igrajo in pojo lepo, pri srcu meni je toplo, v katerem je avtorica širše predstavila člane ansambla in njihove najbližje. Knjigo pa sklene poglavje z naslovom Dragi prijatelji, hvala za lepe dni, kjer so zbrani spomini na ansambel. Te je za knjigo podalo kar 116 pripovedovalcev.

Na radiu Ljubljana je Slak spoznal Fante s Praprotna

Leta 1964 je Lojze Slak, ki se je že pred tem glasbeno udejstvoval, na enem od nastopov na radiu Ljubljana spoznal skupino Fantje s Praprotna, s katero so se takoj dogovorili za skupno sodelovanje. Nastal je Ansambel Lojzeta Slaka, eden najprepoznavnejših slovenskih narodnozabavnih ansamblov.

Ansambel je deloval 47 let. V tem času so ustvarili 531 skladb, posneli 58 albumov in izdali 33 notnih zvezkov. Mnoge njihove pesmi so ponarodele, je zapisano na spletni strani Lojze Slak. Njihove najbolj znane skladbe so Čebelar, V dolini tihi, Po dekle, Glas harmonike, Ne prižigaj luči in druge.

Harmonikar, ljudski godec ter glasbenik in avtor številnih uspešnic Lojze Slak je umrl septembra 2011 v 80. letu starosti.