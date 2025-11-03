Združenje poklicnih nogometašev Fifpro je objavilo idealni enajsterici v moški in ženski konkurenci za 2025. Pri fantih je največ igralcev iz PSG, pri dekletih pa iz Anglije.

V glasovanju je sodelovalo 26.000 nogometašev in nogometašic iz 68 držav, ki so iz Pariza izbrali Achrafa Hakimija, Nuna Mendesa, Vitinho in Ousmana Dembeleja. Vratar Gianluigi Donnarumma je v letu 2025 osvojil ligo prvakov s PSG, v novi sezoni pa je član Manchester Cityja.

Lamine Yamal je z osemnajstimi leti postal najmlajši igralec v idealni postavi. Prehitel je Kyliana Mbappeja, ki je bil 2018 izbran pri 19 letih.

Med najboljšimi napadalci ni Erlinga Haalanda, Mohameda Salaha in Raphinhe.

Poleg vratarja Donnarumme so v obrambi Virgil van Dijk, Achraf Hakimi in Nuno Mendes, v zvezni vrsti Jude Bellingham, Cole Palmer, Pedri in Vitinha, v napadu pa Ousmane Dembele, Kylian Mbappe in Lamine Yamal.

Pri dekletih je v idealni enajsterici šest Angležinj. Med njimi je tudi Lucy Bronze, ki je bila osmič izbrana med najboljše in je tako prehitela Francozinjo Wendie Renard.

Prvič sta v postavi tudi dve igralki iz Afrike, Barbra Banda (Zambija) in Ghizlane Chebbak (Maroko).