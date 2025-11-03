Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
19.18

Idealni enajsterici združenja Fifpro

Največ najboljših po izboru Fifproja iz PSG in Anglije

Lamine Yamal je z osemnajstimi leti postal najmlajši igralec v idealni postavi.

Lamine Yamal je z osemnajstimi leti postal najmlajši igralec v idealni postavi.

Foto: Reuters

Združenje poklicnih nogometašev Fifpro je objavilo idealni enajsterici v moški in ženski konkurenci za 2025. Pri fantih je največ igralcev iz PSG, pri dekletih pa iz Anglije.

V glasovanju je sodelovalo 26.000 nogometašev in nogometašic iz 68 držav, ki so iz Pariza izbrali Achrafa Hakimija, Nuna Mendesa, Vitinho in Ousmana Dembeleja. Vratar Gianluigi Donnarumma je v letu 2025 osvojil ligo prvakov s PSG, v novi sezoni pa je član Manchester Cityja.

Lamine Yamal je z osemnajstimi leti postal najmlajši igralec v idealni postavi. Prehitel je Kyliana Mbappeja, ki je bil 2018 izbran pri 19 letih.

Med najboljšimi napadalci ni Erlinga Haalanda, Mohameda Salaha in Raphinhe.

Poleg vratarja Donnarumme so v obrambi Virgil van Dijk, Achraf Hakimi in Nuno Mendes, v zvezni vrsti Jude Bellingham, Cole Palmer, Pedri in Vitinha, v napadu pa Ousmane Dembele, Kylian Mbappe in Lamine Yamal.

Pri dekletih je v idealni enajsterici šest Angležinj. Med njimi je tudi Lucy Bronze, ki je bila osmič izbrana med najboljše in je tako prehitela Francozinjo Wendie Renard.

Prvič sta v postavi tudi dve igralki iz Afrike, Barbra Banda (Zambija) in Ghizlane Chebbak (Maroko).

Moški:

- vratar: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City, Italija)

- branilci: Virgil van Dijk (Liverpool, Nizozemska), Achraf Hakimi (PSG, Maroko), Nuno Mendes (PSG, Portugalska)

- vezisti: Jude Bellingham (Real Madrid, Anglija), Cole Palmer (Chelsea, Anglija), Pedri (Barcelona, Španija), Vitinha (PSG, Portugalska)

- napadalci: Ousmane Dembele (PSG, Francija), Kylian Mbappe (Real Madrid, Francija), Lamine Yamal (Barcelona, Španija)

Ženske:

- vratarka: Hannah Hampton (Chelsea, Anglija)

- branilke: Ona Batlle (Barcelona, Španija), Millie Bright (Chelsea, Anglija), Lucy Bronze (Chelsea, Anglija), Leah Williamson (Arsenal, Anglija)

- vezistke: Aitana Bonmati (Barcelona, Španija), Ghizlane Chebbak (Badalona/Al-Hilal, Maroko), Alexia Putellas (Barcelona, Španija)

- napadalke: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambija), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal, Anglija), Alessia Russo (Arsenal, Anglija)

