Ponedeljek, 3. 11. 2025, 19.18
32 minut
Idealni enajsterici združenja Fifpro
Največ najboljših po izboru Fifproja iz PSG in Anglije
Združenje poklicnih nogometašev Fifpro je objavilo idealni enajsterici v moški in ženski konkurenci za 2025. Pri fantih je največ igralcev iz PSG, pri dekletih pa iz Anglije.
V glasovanju je sodelovalo 26.000 nogometašev in nogometašic iz 68 držav, ki so iz Pariza izbrali Achrafa Hakimija, Nuna Mendesa, Vitinho in Ousmana Dembeleja. Vratar Gianluigi Donnarumma je v letu 2025 osvojil ligo prvakov s PSG, v novi sezoni pa je član Manchester Cityja.
Lamine Yamal je z osemnajstimi leti postal najmlajši igralec v idealni postavi. Prehitel je Kyliana Mbappeja, ki je bil 2018 izbran pri 19 letih.
Med najboljšimi napadalci ni Erlinga Haalanda, Mohameda Salaha in Raphinhe.
Poleg vratarja Donnarumme so v obrambi Virgil van Dijk, Achraf Hakimi in Nuno Mendes, v zvezni vrsti Jude Bellingham, Cole Palmer, Pedri in Vitinha, v napadu pa Ousmane Dembele, Kylian Mbappe in Lamine Yamal.
Pri dekletih je v idealni enajsterici šest Angležinj. Med njimi je tudi Lucy Bronze, ki je bila osmič izbrana med najboljše in je tako prehitela Francozinjo Wendie Renard.
Prvič sta v postavi tudi dve igralki iz Afrike, Barbra Banda (Zambija) in Ghizlane Chebbak (Maroko).
Moški:
- vratar: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City, Italija)
- branilci: Virgil van Dijk (Liverpool, Nizozemska), Achraf Hakimi (PSG, Maroko), Nuno Mendes (PSG, Portugalska)
- vezisti: Jude Bellingham (Real Madrid, Anglija), Cole Palmer (Chelsea, Anglija), Pedri (Barcelona, Španija), Vitinha (PSG, Portugalska)
- napadalci: Ousmane Dembele (PSG, Francija), Kylian Mbappe (Real Madrid, Francija), Lamine Yamal (Barcelona, Španija)
Ženske:
- vratarka: Hannah Hampton (Chelsea, Anglija)
- branilke: Ona Batlle (Barcelona, Španija), Millie Bright (Chelsea, Anglija), Lucy Bronze (Chelsea, Anglija), Leah Williamson (Arsenal, Anglija)
- vezistke: Aitana Bonmati (Barcelona, Španija), Ghizlane Chebbak (Badalona/Al-Hilal, Maroko), Alexia Putellas (Barcelona, Španija)
- napadalke: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambija), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal, Anglija), Alessia Russo (Arsenal, Anglija)