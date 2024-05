Sindikat nogometašev grozi s stavko

Mednarodno združenje profesionalnih nogometašev (FIFPro) je zagrozilo s splošno stavko zaradi prenatrpanega koledarja tekmovanj. V sindikatu so Mednarodno nogometno zvezo (Fifo) opozorili, da bodo igralci vzeli "zadeve v svoje roke", če ne bodo storili nič za reševanje problematike povečane delovne obremenitve in večjega obsega dela.

Igralci so Fifo opozorili, da so pripravljeni tudi stavkati zaradi preobremenjenosti, je dejal izvršni direktor združenja profesionalnih nogometašev v Angliji in Walesu PFA Maheta Molango, medtem ko so pri mednarodnemu združenju nogometnih igralcev FIFPro napovedali skupno tožbo več evropskih lig, vključno s špansko la ligo in angleško premier league. Molango, sicer nekdanji napadalec Brightona in madridskega Atletica, že od februarja poziva k spremembam. Meni, da so se znašli na prelomnici. Pravi, da natrpan nogometni urnik ogroža zdravje igralcev in zmanjšuje kakovost športa.

Ob robu srečanja FIFPro v Londonu je razmere ponazoril s primerom, ko je obiskal garderobo enega od klubov in se pogovoril z igralci. Ti so po njegovem mnenju obupani: "Nekateri so rekli: 'V čem je smisel? Sem milijonar, a nimam niti časa zapraviti denarja." Zahteve do igralcev so se v zadnjih letih povečale, saj so se razširili turnirji in so se pojavila nova tekmovanja. Igralci in trenerji pravijo, da je na koledarju preveč tekem.

V svetovnem sindikatu igralcev FIFPro, združenju igralcev nogometa v Angliji in Walesu PFA in Združenju svetovnih lig (WLA) grozijo s pravnim postopkom, če Fifa ne bo spremenila smeri in klubskega svetovnega prvenstva leta 2025 ne bo prestavila. V pismu, naslovljenem na predsednika Fife Giannija Infantina in generalnega sekretarja Mattiasa Grafströma, so izrazili zaskrbljenost zaradi razširitve novega klubskega svetovnega prvenstva z 32 ekipami.

Alexander Bielefeld, vodja strateškega oddelka pri FIFProju, je za BBC povedal, da so izsledki letnega pregleda delovnih obremenitev igralcev "osupljivi". "Pred nami je najslabša sezona v smislu novega koledarja tekem, saj se začenja nov format Uefine lige prvakov in tudi razširjeno klubsko svetovno prvenstvo, ki vstopa v koledar," je dejal Bielefeld. "Obstaja možnost bolj enakomernega razporejanja delovnih obremenitev, a tega ne počnejo zaradi strašanskega pritiska. Tudi če zdravniško osebje svetuje trenerju, naj igralca ne pošlje na teren, je pritisk na trenerje in igralce tako velik, da bodo poškodovani igralci vseeno igrali."

Izsledki raziskave, ki so jo opravili pri FIFPro, kažejo, da je več kot polovica v raziskavi sodelujočih igralcev reklo, da so bili prisiljeni igrati, medtem ko so že imeli poškodbo, medtem ko je 82 odstotkov trenerjev potrdilo, da so v kadru pustili igralca, za katerega so vedeli, da potrebuje počitek.

Izpostavljen je bil primer Reala Madrida in angleškega vezista Juda Bellinghama. Odigral je več kot 18.000 nogometnih minut v primerjavi z Davidom Beckhamom (3.929) in Waynom Rooneyjem (15.481) pri isti starosti.