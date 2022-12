Novost Fife buri duhove, sindikat skrbi zdravje igralcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva izvedba klubskega svetovnega prvenstva v nogometu z 32 ekipami je predvidena za leto 2025, je v petek sporočil predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino. Na to se je odzval Sindikat poklicnih igralcev nogometa FIFPRO in Fifo obtožil, da s temi načrti ogroža zdravje igralcev.

"FIFPRO je načrte sprejel s presenečenjem, saj sta koledarja tekem nogometašev in nogometašic že sedaj prepolna. Povečanje števila tekem bo ogrozilo zdravje igralcev," je sporočil sindikat.

Dodali so, da so prejšnji teden v pogajanjih dosegli, da se bo koledar tekem usklajeval tudi s FIFPRO pred kongresom Fife marca prihodnje leto. "Fifa pa je odločitev sprejela enostransko, brez resnih posvetovanj," so dodali v sindikatu.