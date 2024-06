Mednarodno združenje nogometnih igralcev v tožbo proti Fifi

Mednarodno združenje profesionalnih igralcev nogometa (FIFPro) je skupaj z združenjem profesionalnih nogometašev v Angliji in Walesu (PFA) in francoskim sindikatom nogometnih igralcev (UNFP) na sodišču v Bruslju vložilo tožbo proti Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) zaradi organizacije razširjenega svetovnega klubskega prvenstva.

V krovni nogometni zvezi so že za konec prihodnje sezone v ZDA napovedali prvo izvedbo razširjenega svetovnega klubskega prvenstva s kar 32 udeleženci. Tem načrtom nasprotujejo tako v svetovni sindikalni organizaciji nogometašev FIFPro in združenju svetovnih nogometnih lig (WLA), ki je tudi zagrozilo s tožbo, poročajo tiskovne agencije, med njima francoska AFP in nemška dpa.

"Evropske članice FIFPro so danes vložile tožbo proti Fifi, s katero izpodbijajo njeno odločitev o enostranski prilagoditvi koledarja mednarodnih tekmovanj in še posebej odločitev o oblikovanju in prilagoditvi urnika svetovnega klubskega prvenstva 2025. Sindikati nogometašev so prepričani, da te odločitve kršijo njihove pravice in pravice njihovih združenj iz listine o temeljnih pravicah Evropske unije ter potencialno kršijo zakon o konkurenci EU," so sporočili iz FIFPro.

Izrazili so zaskrbljenost

Prejšnji mesec sta FIFPro in WLA v pismu predsedniku in generalnemu sekretarju Fife Gianniju Infantinu in Mattiasu Grafströmu izrazili zaskrbljenost, da je mednarodni nogometni koledar prenatrpan in da nacionalne lige zato ne morejo pravilno organizirati svojih tekmovanj, kar je igralce v nogometu pripeljalo na rob svojih možnosti z naraščajočim tveganjem za poškodbe.

Fifa je zavrnila vse obtožbe. Vodilno telo svetovnega nogometa je tudi sporočilo, da, čeprav je odprto za pogovore, ne namerava spremeniti klubskega svetovnega prvenstva prihodnje leto, kljub grožnji s pravnim postopkom.

Na razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu, ki bo od 15. junija do 13. julija 2025 v ZDA, bo predvidoma 12 evropskih klubov.

Organizacije, ki tožijo Fifo, so prepričane, da ta z vsiljevanjem nogometnega tekmovalnega koledarja krši zakonske pravice igralcev do zajamčenih in zaščitenih odmorov.

V zvezi s tožbo, s katero se bo najverjetneje ukvarjalo Sodišče EU, bo treba najprej sprejeti razlago prava EU, ki se nanaša na pravice nogometašev.

V prihodnji sezoni bodo vsa tri evropska klubska tekmovanja razširjena na 36 ekip. Liga prvakov in evropska liga bosta imeli osem tekem skupinskega dela tekmovanj v primerjavi s šestimi v kampanji 2023/24.