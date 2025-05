Fifa bo žensko SP razširila na 48 ekip

Fifa je po veliki rasti ženskega nogometa v zadnjih letih in po posvetih s svojimi članicami in drugimi deležniki soglasno sprejela odločitev o razširitvi SP na 48 ekip. Kot so zapisali pri Fifi, bo ta odločitev ponudila več možnosti državam in igralkam za elitno tekmovanje, hkrati pa bo pospešila vlaganje v ženski nogomet po svetu.

SP z 48 ekipami bo imelo 12 skupin, namesto 64 bodo po novem kar 104 tekme. Obenem bo mundial trajal en teden dlje. V skladu s tem je Fifa tudi prilagodila pravila za kandidature za organizacijo SP 2031 in 2035.

"To ni le dejstvo, da bo 16 ekip več na SP, ampak je nov korak naprej v ženskem nogometu. Tudi zaradi tega, ker bodo članice pridobile na turnirjih in celostno razvile svoje strukture ženskega nogometa," je dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

"Žensko SP 2023 je bil prvi mundial, na katerem so vsaj eno zmago dosegle ekipe iz vsake konfederacije, iz petih konfederacij pa so se ekipe prebile v izločilne boje. Ta odločitev o širitvi je vzdrževanje rasti ženskega nogometa na globalni ravni," je dodal.

Svet Fife je potrdil tudi strategijo za ženski nogomet v Afganistanu, ki predvideva ustanovitev reprezentanco afganistanskih begunk. "To je izjemna iniciativa. Fifa se zavezuje za to, da ima vsako dekle možnost igrati nogomet," je poudaril Infantino.

Člani Fifinega sveta so potrdili tudi revidirano verzijo disciplinskega kodeksa, ki vključuje niz proaktivnih ukrepov, usmerjenih v boj z diskriminatornim obnašanjem na igriščih in ob njih.

Med temi je tudi protidiskriminatorna procedura treh korakov, povečanje finančnih kazni zaradi rasističnega žaljenja, največja možna vsota je po novem pet milijonov švicarskih frankov oziroma 5,36 milijona evrov, in pomoč igralk in uradnih oseb pri identifikaciji tistih, ki se poslužujejo rasističnih žaljivk. Te bodo lahko tudi odstranili s stadionov.

Člani sveta so se seznanili tudi s pripravami na 75. kongres Fife, ki bo 15. maja v Asuncionu v Paragvaju.

