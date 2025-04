Volkswagen je na avtomobilski razstavi v Šanghaju razkril tri nove modele, ki jih je razvil skupaj s svojimi kitajskimi partnerji. Pokazali so modele ID.era (SAIC), ID.aura (FAW) in ID.evo (Anhui). S tremi modeli Volkswagen upa na nov zagon na kitajskem avtomobilskem trgu, kjer so bili dolgo vodilna znamka, nato pa so morali prvo mesto na prodajnih lestvicah predati domačemu BYD.

Dva športna terenca in (cenejša) limuzina

ID.era je športni terenec s tremi vrstami sedežev. Volkswagen je z njim prvič izkoristil tehnologijo podaljševalnika dosega, vgrajeni bencinski motor pa deluje kot generator električne energije za sicer izključno električni pogon. ID.aura je električni avtomobil z 800-voltne platforme in je podoben obstoječemu ID.unyx, kitajski različici cupre tavascan, le da ima ta avtomobil le 400-voltno zasnovo.

Tretja novost je klasična limuzina ID.evo, ki je avtomobil z nove platforme CMP (compact main platform). Razvili so ga zgolj za Kitajsko, usmerjen pa je proti cenovno dostopnejšemu razredu avtomobilov.

Vsi trije novi koncepti spadajo pod oznako NEV (new energy vehicle), kar pomeni električni ali priključnohibridni pogon oziroma podaljševalnik dosega.

Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen