Volkswagnovemu koncernu je lani dobiček upadel za 13 odstotkov na dobrih 19 milijard evrov, donosnost je bila le petodstotna. Največji izzivi so (vse bolj električna) Kitajska, morebitne carine v ZDA, v Evropi pa prekomerna proizvodnja in nižji stroški pri izdelavi električnih vozil.

Volkswagnov koncern je razkril finančne podatke za lansko leto. Dobave avtomobilov so na globalni ravni zdrsnile za 2,3 odstotka na dobrih devet milijonov novih vozil, prihodki so znašalli 325 milijard evrov (+1 %), dobiček pa je zdrsnil za 13 odstotkov na 19,1 milijarde evrov.

Kitajski Xpeng je postal tehnični strateški partner Volkswagna. Skupaj bodo izdelali tudi novo platformo vozil. Foto: Xpeng

Začeti je treba s Kitajsko, ki je bila za Nemce tradicionalno pomemben vir visokega dobička. Volkswagen je najuspešnejša tuja znamka, ki ima na trgu avtomobilov s klasičnimi motorji 25-odstotni delež. Toda ker se kitajski trg usmerja proti vozilom s priključnim kablom, je prodaja koncerna na Kitajskem v zadnjih šestih letih usahnila za milijon vozil letno.

Tudi lani je prodaja na Kitajsem padla za dodatnih deset odstotkov in Volkswagen ima še dvoodstotni tržni delež. Med električnimi vozili je Volkswagen med znamkami na osmem mestu.

Audijev prvi namenski avtomobil za Kitajsko. Spredaj ni več tradicionalnih štirih krogov. Foto: Audi

Med pomembnimi načrti za izboljšanje položaja je tehnično partnerstvo z Xpengom, s katerim bodo razvili skupno platformo CEA (China Electronic Architecture). Audi ima tehničnega partnerja v kitajskem SAIC in prve avtomobile povsem prilagojene ponudbe za Kitajsko pričakujemo že proti koncu letošnjega leta.

Pri Volkswagnu za Kitajce pospešeno razvijajo raven avtonomne vožnje druge ravni, tudi pri notranjosti bodo ponudili veliko bolj digitalizirano zasnovo kot jo želijo v Evropi.

Bojijo se Trumpovih visokih carin

Dodatne težave se obetajo v ZDA, če bi uvozne carine iz obstoječih 2,5 odstotka pod predsedništvom Trumpa povišali na 25 odstotkov. Volkswagen ima sicer tovarno v Chattanoogi in dela še eno v Južni Karolini, toda modele tiguan, tayron in audija Q5 uvažajo iz Mehike.

Če bi prišlo do občutno višjih carin, bi nekdo moral plačati višje cene. Kupci, trgovci, podjetje samo? V Wolfsburgu vseh odgovorov še nimajo.

Volkswagen ima v Evropi težavo pri prekomerni proizvodnji avtomobilov. Foto: Volkswagen

Na osnovi tega koncepta prihajata naslednje leto dve novosti - klasični majhni avtomobil in križanec, oba bosta električna. Foto: Volkswagen

V Evropi je med težavami prekomerna proizvodnja, ki znaša 500 tisoč avtomobilov letno. Vodstvo Volkswagna je nameravalo v Nemčiji zapreti tri tovarne, a za zdaj se bo to zgodilo le s proizvodnjo ID.3 v Dresdnu. Dogovor z vplivnimi sindikati predvideva do leta 2030 zmanjšanje števila zaposlenih za 35 tisoč in letno zmanjšanje proizvodnje za več kot 700 tisoč vozil. Že letos so ustavili delo v Audijevi tovarni v Bruslju, kar jih je stalo 2,5 milijarde evrov.

Padec prodaje električnih avtomobilov v Evropi in ZDA pri Volkswagnu ogroža doseganje zahtevanih ciljev pri izpustih CO2. V Evropi bo zdaj zahtevano ustrezno povprečje v obdobju 2025-2027. Volkswagen bo prihodnje leto predstavil dve izvedbi na osnovi koncepta ID.2all, leta 2027 pa še manjši avtomobil na osnovi koncepta ID.every1. Nemci stavijo tudi na cenejši tip baterij LFP, ki jih bodo izdelovali v lastnih tovarnah v Nemčiji in Španiji.

Želja za letos je višji donos

Letos nameravajo s svojimi znamkami prodajo povečati do pet odstotkov in imeti donosnost iz prodaje od 5,5 do 6,5 odstotka (lani 5 %). Na daljši rok pa želi Volkswagnov koncer spet postati nosilec tehnološkega razvoja. Pri tem bo pomembno partnerstvo z ameriškim Rivianom, ki bo svoje programje prispeval že za novi ID.1, pozneje pa tudi celotno platformo vozil - z nje bo prišel tudi naslednji golf.