Mariborčanke do druge zmage v srednjeevropski ligi

Odbojkarice OTP banke Branika so na svoji četrti tekmi srednjeevropske lige na turnirju v Mariboru premagale črnogorsko Budućnost s 3:0 (9, 15, 17) in se utrdile na tretjem mestu. Štajerska ekipa je na dosedanjih štirih tekmah dvakrat zmagala in doživela dva poraza.

Pri Mariborčankah sta bili na današnji tekmi v dvorani Tabor najučinkovitejši Američanka Sydney Palazzolo s 14 in Nika Jularić z osmimi točkami.

Na lestvici vodi Mladost Zagreb z 12 točkami. Lemesos je zbral osem, OTP banka Branik sedem, Hapoel Kfar Saba in Dinamo Zagreb po tri, Budućnost pa je brez njih. Najboljše štiri ekipe se bodo uvrstile v polfinale.

Turnir v Mariboru Torek, 16. december

OTP banka Branik : Lemesos 2:3 (-18, -24, 22, 16, -11) Četrtek, 18. december:

OTP banka Branik : Budućnost 3:0 (9, 15, 17) Turnir v Zagrebu Torek, 16. december

Mladost Zagreb : Budućnost 3:0 (22, 19, 18) Sreda, 17. december

Mladost Zagreb : Lemesos 3:0 (24, 9, 15)

Dinamo Zagreb : Budućnost 3:0 (21, 17, 10) Četrtek, 18. december

Dinamo Zagreb - Lemesos