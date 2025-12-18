Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
19.55

Srednjeevropska liga OTP Banka Branik

Četrtek, 18. 12. 2025, 19.55

6 minut

Srednjeevropska liga, turnirja v Mariboru in Zagrebu

Mariborčanke do druge zmage v srednjeevropski ligi

STA

Mariborčanke so prišle do druge zmage v srednjeevropski ligi. Foto CEV

Mariborčanke so prišle do druge zmage v srednjeevropski ligi.

Foto: CEV

Odbojkarice OTP banke Branika so na svoji četrti tekmi srednjeevropske lige na turnirju v Mariboru premagale črnogorsko Budućnost s 3:0 (9, 15, 17) in se utrdile na tretjem mestu. Štajerska ekipa je na dosedanjih štirih tekmah dvakrat zmagala in doživela dva poraza.

otp banka branik
Sportal Ciprski Lemesos v petih nizih premagal Mariborčanke

Pri Mariborčankah sta bili na današnji tekmi v dvorani Tabor najučinkovitejši Američanka Sydney Palazzolo s 14 in Nika Jularić z osmimi točkami.

Na lestvici vodi Mladost Zagreb z 12 točkami. Lemesos je zbral osem, OTP banka Branik sedem, Hapoel Kfar Saba in Dinamo Zagreb po tri, Budućnost pa je brez njih. Najboljše štiri ekipe se bodo uvrstile v polfinale.

Turnir v Mariboru

Torek, 16. december
OTP banka Branik : Lemesos           2:3 (-18, -24, 22, 16, -11)

Četrtek, 18. december:
OTP banka Branik : Budućnost 3:0 (9, 15, 17)

Turnir v Zagrebu

Torek, 16. december
Mladost Zagreb : Budućnost           3:0 (22, 19, 18)

Sreda, 17. december
Mladost Zagreb : Lemesos             3:0 (24, 9, 15)
Dinamo Zagreb : Budućnost            3:0 (21, 17, 10)

Četrtek, 18. december
Dinamo Zagreb - Lemesos

Lestvica:

1. Mladost Zagreb          4   tekme - 12 točk
2. Lemesos Volleyball      4  -  8
3. OTP banka Branik       4 -   7
4. Hapoel Kfar Saba        2   - 3
5. Dinamo Zagreb           3  -  3
6. Budućnost               5  - 0 

Srednjeevropska liga OTP Banka Branik
