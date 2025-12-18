Četrtek, 18. 12. 2025, 19.55
6 minut
Srednjeevropska liga, turnirja v Mariboru in Zagrebu
Mariborčanke do druge zmage v srednjeevropski ligi
Odbojkarice OTP banke Branika so na svoji četrti tekmi srednjeevropske lige na turnirju v Mariboru premagale črnogorsko Budućnost s 3:0 (9, 15, 17) in se utrdile na tretjem mestu. Štajerska ekipa je na dosedanjih štirih tekmah dvakrat zmagala in doživela dva poraza.
Pri Mariborčankah sta bili na današnji tekmi v dvorani Tabor najučinkovitejši Američanka Sydney Palazzolo s 14 in Nika Jularić z osmimi točkami.
Na lestvici vodi Mladost Zagreb z 12 točkami. Lemesos je zbral osem, OTP banka Branik sedem, Hapoel Kfar Saba in Dinamo Zagreb po tri, Budućnost pa je brez njih. Najboljše štiri ekipe se bodo uvrstile v polfinale.
Turnir v Mariboru
Torek, 16. december
OTP banka Branik : Lemesos 2:3 (-18, -24, 22, 16, -11)
Četrtek, 18. december:
OTP banka Branik : Budućnost 3:0 (9, 15, 17)
Turnir v Zagrebu
Torek, 16. december
Mladost Zagreb : Budućnost 3:0 (22, 19, 18)
Sreda, 17. december
Mladost Zagreb : Lemesos 3:0 (24, 9, 15)
Dinamo Zagreb : Budućnost 3:0 (21, 17, 10)
Četrtek, 18. december
Dinamo Zagreb - Lemesos
Lestvica:
1. Mladost Zagreb 4 tekme - 12 točk
2. Lemesos Volleyball 4 - 8
3. OTP banka Branik 4 - 7
4. Hapoel Kfar Saba 2 - 3
5. Dinamo Zagreb 3 - 3
6. Budućnost 5 - 0