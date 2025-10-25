SIDEC 2025: Obrambni sejem, ki se vrača že prihodnje leto

Slovenija je z mednarodnim sejmom SIDEC 2025 prvič stopila ob bok državam, ki imajo lastno platformo za predstavitev obrambne industrije in tehnološkega razvoja. Dogodek, ki je med 21. in 24. oktobrom potekal v Celju, je na več kot deset tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin združil 178 razstavljavcev iz 20 držav in več kot deset tisoč obiskovalcev. Ob zaključku sejma sta Željko Kralj z ministrstva za obrambo in Boštjan Skalar iz Grozda obrambne industrije Slovenije napovedala, da se bo SIDEC ponovil že novembra 2026 – kot še močnejša platforma za sodelovanje med državo, gospodarstvom in raziskovalnim okoljem. V nadaljevanju objavljamo utrinke, izjave in odzive z dogodka, ki je Slovenijo postavil na zemljevid evropske obrambne industrije.

Kjer se številke spremenijo v zavezništva Skalar je ob zaključku sejma SIDEC 2025 poudaril, da dogodek postavlja temelje za dolgoročno povezovanje slovenske industrije z evropskim obrambnim in tehnološkim prostorom. Foto: Gaja Hanuna

Med tujimi razstavljavci so bile najštevilčnejše Avstrija, Nemčija, Turčija, Velika Britanija, Hrvaška in Francija. Dogodek je v prvih treh dneh, ko je bila udeležba možna le z vnaprejšnjo registracijo, privabil več kot deset tisoč obiskovalcev, v njegovo izvedbo pa je bilo vključenih kar 143 podizvajalcev. Zadnji dan pa je bil vstop omogočen vsem zainteresiranim obiskovalcem.

Kaj pravijo obiskovalci?

V službi domovine: Slovenska vojska mladim predstavila poklice in priložnosti za prihodnost

Sočasno s sejmom je na Celjskem sejmišču potekala tudi sejemsko-promocijska prireditev Slovenske vojske z naslovom V službi domovine, na kateri se je s statičnimi in dinamičnimi prikazi predstavilo več kot 30 različnih enot Slovenske vojske. V dogodku je sodelovalo več kot 250 pripadnic in pripadnikov, ki so mladim predstavili 60 vojaških poklicev in možnosti za kariero v vojski.

V štirih dneh je sejem povezal domače in tuje predstavnike industrije, raziskovalnih institucij in državnih organov ter predstavil najnovejše rešitve na področjih kibernetske varnosti, umetne inteligence, energetike, logistike in odpornosti. Namenjen je bil krepitvi sodelovanja med državo in gospodarstvom ter oblikovanju skupne vizije razvoja slovenske obrambno-tehnološke baze v evropskem prostoru. Foto: Gaja Hanuna

Mladi spoznavajo Slovensko vojsko kot sodobnega in zanesljivega zaposlovalca

Prireditev je bila pripravljena v sodelovanju z ravnatelji srednjih šol, organizirano pa jo je obiskalo več kot 3.500 dijakinj in dijakov iz 26 srednjih šol. Skupaj z drugimi obiskovalci, ki jih zanimata delo in tehnika Slovenske vojske, je dogodek vsak dan pritegnil približno dva tisoč mladih. Slovenska vojska se je predstavila kot zanesljiv in sodoben zaposlovalec, ki ponuja številne priložnosti za osebni in poklicni razvoj ter delo s sodobno tehniko in opremo. S tem je dopolnila celovito predstavitev obrambnega sistema, ki ga je sejem letos prvič združil na enem mestu.

Foto: Gaja Hanuna