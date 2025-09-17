Premier Robert Golob je z napovedjo, da bo vlada v četrtek razpravljala o uvedbi obvezne božičnice, razburil reprezentativne delodajalske organizacije. V skupni izjavi za javnost so zapisale, da gre za novo obremenitev, ki bi poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, in se obregnile ob "ponovno ignoranco socialnega dialoga".

V Združenju delodajalcev Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), Trgovinski zbornici Slovenije, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ter Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so izrazili nasprotovanje "tako vsebini predloga o uvedbi obvezne božičnice kot načinu ponovne ignorance socialnega dialoga".

Dodatno veliko finančno breme za gospodarstvo

Gre za novo, administrativno predpisano obremenitev za delodajalce, ki bi, tudi če bi bila božičnica neobdavčena, pomenila dodatno veliko finančno breme za gospodarstvo, so poudarili predstavniki gospodarstva.

Na ta način bi se po njihovih navedbah dodatno povečali stroški dela in poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva. "Poleg tega je slovensko gospodarstvo v čedalje slabši kondiciji, kar kažejo tudi zadnji objavljeni statistični podatki o predvideni stopnji gospodarske rasti, podjetja se v večjem obsegu selijo v sosednje države, v Sloveniji pa se že zapirajo obrati in prodajalne, zato gospodarstvo nima več rezerv," so dodali.

Spomnili so, da se je o obvezni božičnici govorilo že leta 2023 ob začetku pogajanj o spremembah zakona o delovnih razmerjih. Delodajalci so takrat ta predlog "odločno in argumentirano zavračali". "To je bil ne nazadnje tudi eden izmed predlogov znotraj sprememb delovne zakonodaje, ki je botroval odhodu delodajalcev iz Ekonomsko-socialnega sveta," so pristavili.

Božičnica ni zakonsko definiran pojem

Božičnica ni zakonsko definiran pojem, uporablja se kot izraz za izplačilo poslovne uspešnosti, ki jo delodajalec izplača, če ima to določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi in ima za to tudi določene kriterije, po katerih ugotavlja, ali je poslovna uspešnost dosežena in v kakšni meri, so poudarili. Nesprejemljivo se jim zdi, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obvezni del plače, saj je pogojena z uspešnim poslovanjem podjetja.

Pri tem so navedli, da številni delodajalci že danes prostovoljno izplačujejo božičnico oziroma nagrade za poslovno uspešnost. Lani je takšno izplačilo prejela približno tretjina zaposlenih.

V GZS so se ob napoved vladne obravnave uvedbe obvezne božičnice obregnili še z dodatnim sporočilom za javnost. Novost bi lahko v marsikaterem podjetju ogrozila delovna mesta, so posvarili.

"Tudi zaposleni v delovnem razmerju morajo dobiti razvojno kapico"

Glede sprememb pri obdavčitvi normirancev, ki jih bo vlada po Golobovih besedah prav tako obravnavala v četrtek, pa so poudarili, da morajo tudi zaposleni v delovnem razmerju dobiti razvojno kapico, kakršno imajo samostojni podjetniki. S tem bi zmanjšali razliko v davčni obravnavi med delovnimi razmerji in razmerji, ki temeljijo na civilnopravni pogodbi, so navedli. Zgolj dvig mej za normirane samostojne podjetnike ni sistemski predlog, ki bi pomembno vplival na konkurenčnost slovenskega gospodarstva, so pristavili.

Golob je v torek dejal, da namerava vlada "po zgledu regresa kot neke vrste 13. plače uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo", ki bo "razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov". Istočasno pripravljajo tudi sveženj, s katerim bodo ponovno premislili o obdavčitvi na področju samostojnih podjetnikov oz. tako imenovanih normirancev. Tudi na tem področju namreč nameravajo spremeniti zakonodajo na način, da bo za podjetnike bolj ugodna od današnjega stanja, je razkril. Obe vprašanji naj bi bili pred ministri v četrtek.