Minister za finance Klemen Boštjančič ne izključuje možnosti, da vlada umakne predlog uvedbe obvezne božičnice. Kot je poudaril, je vse odvisno od poteka dialoga med socialnimi partnerji. Zavrnil je tudi kritike delodajalskih organizacij glede nedemokratičnega načina napovedi uvedbe obvezne božičnice.

Kot je na novinarski konferenci po koncu današnjega kongresa Gibanja Svoboda povedal minister za finance Klemen Boštjančič, je vlada v primeru predloga uvedbe obvezne božičnice ubrala demokratičen način. "Bolj demokratičnega načina si ne znam predstavljati," je pristavil.

Kot je spomnil, se je morala vlada, preden predstavi svoje stališče, o predlogu najprej pogovoriti in ga soglasno potrditi. Takoj za tem pa so ga poslali socialnim partnerjem v obravnavo na Ekonomsko-socialni svet (ESS) in jih pozvali k razpravi o predlogu.

"Pričakovanja o tem, da se bomo prej pogovorili s socialnimi partnerji, ali so to sindikati ali delodajalska združenja, sploh ne razumem. Verjamem, da bi marsikdo v socialnem dialogu rad odločal v imenu vlade in postavljal stališča ali mnenja vladi, ampak tako pač ne gre. Tako kot si mi ne dovolimo, da bi se vtikali v to, kakšna stališča imajo sindikati ali delodajalci, pričakujem enako tudi od njih," je poudaril.

Kot je dejal, tri leta in pol s strani delodajalskih združenj poslušajo samo kritike, vrsta ukrepov, ki so jih izvedli, pa je bila preslišana. "Osebno menim, da je to zelo nekonstruktivno, ampak vsaka stran v socialnem dialogu si pač sama postavlja svojo strategijo za dogovore ali za dialog," je še navedel.

Ob tem finančni minister ne izključuje možnosti, da vladni predlog uvedbe obvezne božičnice na koncu umaknejo. Je pa, kot je poudaril, vlada svoje stališče o tem v četrtek jasno povedala in tudi skomunicirala.

Več denarja v žep že letos?

Glede možnosti, da bi bila obvezna božičnica uvedena že letos, pa je Boštjančič spomnil, da z vidika zakonodaje do tega vodita dve poti. Ena od njih je poseg v tri zakone, ki je nekoliko daljša pot, a je v primeru, če je volja, izvedljiva, druga pa je prek interventnega zakona. "O sami poti se bomo vzporedno pogovarjali, predvsem pa je zdaj na vrsti dialog s socialnimi partnerji," je še dejal.

Vlada je v četrtek potrdila izhodišča za uvedbo obvezne božičnice in zvišanje praga za t. i. normirance. Božičnica bi bila obvezna v višini polovice minimalne plače, prag za vstop v sistem normirancev pa bi se zvišal na 50.000 evrov za popoldanske oziroma na 120.000 evrov za polne normirance.

Napoved o njeni uvedbi medtem razburja reprezentativne delodajalske organizacije. Te so prepričane, da gre za novo obremenitev, ki bi poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, pri tem pa vladi očitajo tudi "ponovno ignoranco socialnega dialoga".

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar je med drugim v petek dejal, da je načrt premierja Roberta Goloba v zvezi z obvezno božičnico lažna obljuba. Da bi božičnico lahko dobili že decembra letos, pa je po njegovem skregano z zdravo pametjo. Ob tem je tudi zagrozil z izstopom OZS iz socialnega dialoga, saj da je način, kako je premier napovedal vladne načrte v zvezi z njo, še ena kršitev pravil ESS. Predstavniki sindikalnih organizacij na drugi strani vladni predlog pozdravljajo.