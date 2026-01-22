Vladna ekipa bo v okviru regijskih obiskov danes obiskala del savinjske regije. Na jutranji redni seji v Podčetrtku bodo ministri med drugim obravnavali predloga uredbe o določitvi zdravstvenih regij ter uredbe o objavljanju aktov v uradnem listu.

V ospredju pogovorov z lokalnimi predstavniki v okviru vladnega obiska bodo po pričakovanjih infrastrukturni projekti, tudi obnova po ujmi leta 2023, vključevanje občinskih projektov v državne in evropske programe, krepitev gospodarske konkurenčnosti regije ter okoljska sanacija.

Premier Robert Golob bo obiskal Dom starejših Šmarje pri Jelšah, nato pa si bo skupaj z ministrom za naravne vire in prostor Jožetom Novakom ter državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem ogledal potek protipoplavnega urejanja Savinje na območju Polul pri Celju.

Skupaj z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom bo Golob obiskal tudi vrtčevsko enoto Sonce v Celju, kjer poteka sanacija onesnažene zemljine s težkimi kovinami, s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem pa bosta obiskala Rokometni klub Celje Pivovarna Laško.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac se bo udeležil položitve temeljnega kamna za gradnjo javnih najemnih stanovanj v Ločah pri Slovenskih Konjicah, obiskal bo tudi vstopno točko za dolgotrajno oskrbo na Centru za socialno delo Celje, Dom starejših ob Savinji ter območje na Novem trgu v Celju, kjer gradijo nova stanovanja.

Delovni obisk savinjske regije bo vladna ekipa sklenila s popoldanskim srečanjem z župani in predstavniki gospodarstva v Celju.