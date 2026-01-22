Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Vlada danes na obisku v delu savinjske regije

Premier Robert Golob bo obiskal Dom starejših Šmarje pri Jelšah, nato pa si bo skupaj z ministrom za naravne vire in prostor Jožetom Novakom ter državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem ogledal potek protipoplavnega urejanja Savinje na območju Polul pri Celju.

Premier Robert Golob bo obiskal Dom starejših Šmarje pri Jelšah, nato pa si bo skupaj z ministrom za naravne vire in prostor Jožetom Novakom ter državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem ogledal potek protipoplavnega urejanja Savinje na območju Polul pri Celju.

Vladna ekipa bo v okviru regijskih obiskov danes obiskala del savinjske regije. Na jutranji redni seji v Podčetrtku bodo ministri med drugim obravnavali predloga uredbe o določitvi zdravstvenih regij ter uredbe o objavljanju aktov v uradnem listu.

V ospredju pogovorov z lokalnimi predstavniki v okviru vladnega obiska bodo po pričakovanjih infrastrukturni projekti, tudi obnova po ujmi leta 2023, vključevanje občinskih projektov v državne in evropske programe, krepitev gospodarske konkurenčnosti regije ter okoljska sanacija.

Premier Robert Golob bo obiskal Dom starejših Šmarje pri Jelšah, nato pa si bo skupaj z ministrom za naravne vire in prostor Jožetom Novakom ter državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem ogledal potek protipoplavnega urejanja Savinje na območju Polul pri Celju.

Skupaj z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom bo Golob obiskal tudi vrtčevsko enoto Sonce v Celju, kjer poteka sanacija onesnažene zemljine s težkimi kovinami, s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem pa bosta obiskala Rokometni klub Celje Pivovarna Laško.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac se bo udeležil položitve temeljnega kamna za gradnjo javnih najemnih stanovanj v Ločah pri Slovenskih Konjicah, obiskal bo tudi vstopno točko za dolgotrajno oskrbo na Centru za socialno delo Celje, Dom starejših ob Savinji ter območje na Novem trgu v Celju, kjer gradijo nova stanovanja.

Delovni obisk savinjske regije bo vladna ekipa sklenila s popoldanskim srečanjem z župani in predstavniki gospodarstva v Celju.

