Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
22. 1. 2026,
14.00

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Banka Slovenije guverner kandidati ustavni sodniki Nataša Pirc Musar

Četrtek, 22. 1. 2026, 14.00

12 minut

Pirc Musar: Dolenc z zadostno podporo za guvernerja, nov kandidat za ustavnega sodnika Ciril Keršmanc

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Nataša Pirc Musar | Predsednica republike je o poteku pogovorov v sredo spregovorila tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom. | Foto STA

Predsednica republike je o poteku pogovorov v sredo spregovorila tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom.

Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar po dodatnih pogovorih s poslanskimi skupinami ugotavlja, da ima Primož Dolenc zadostno podporo za izvolitev na mesto guvernerja Banke Slovenije. Bo pa umaknila predlog za imenovanje Barbare Kresal za ustavno sodnico, ker nima zadostne podpore, za ustavnega sodnika pa predsednica predlaga Cirila Keršmanca.

Iz urada predsednice republike so sporočili, da je predsednica pred začetkom redne januarske seje DZ opravila dodatne pogovore s poslanskimi skupinami, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti o predlogih za guvernerja Banke Slovenije, varuhinjo človekovih pravic ter tri sodnike na ustavnem sodišču, o katerih bodo poslanke in poslanci odločali prihodnji teden.

Po opravljenih pogovorih Nataša Pirc Musar ugotavlja, da ima sedanji namestnik guvernerja Primož Dolenc zadostno podporo za izvolitev na mesto guvernerja Banke Slovenije. Prav tako imata zadostno podporo za izvolitev na mesto sodnikov na ustavnem sodišču Tamara Kek in Marko Starman. Medtem se je na pogovorih izkazalo, da prvotni predlog za imenovanje Barbare Kresal v trenutnih razmerah nima zadostne podpore za izvolitev, zato ga bo predsednica republike umaknila.

Keršmanc višji sodnik na ljubljanskem okrožnem sodišču

Na podlagi dodatnih pogovorov se je odločila, da DZ v izvolitev na mesto sodnika na ustavnem sodišču predlaga še Cirila Keršmanca, in sicer za sodniško mesto, ki bo prosto z dnem prenehanja mandata Rajku Knezu 24. aprila letos. Kot so zapisali v sporočilu, je Keršmanc višji sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer vodi specializirani in kazenski oddelek.

Glede predloga za varuhinjo človekovih pravic predsednica republike po dodatnih pogovorih ugotavlja, da Simona Drenik Bavdek od vseh kandidatov doslej uživa najširšo podporo.

Predsednica republike je o poteku pogovorov v sredo spregovorila tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom. "Strinjala sta se, da Slovenija v tem trenutku nujno potrebuje polno operativne, učinkovito delujoče in strokovno vodene institucije, ki bodo lahko nemoteno opravljale svoje ustavne in zakonske naloge," so navedli v njenem uradu. Kot so dodali, je predsednica ob tem hvaležna poslanskim skupinam, nepovezanima poslancema ter predstavnikoma narodnih skupnosti, ki so na pogovorih državotvorno sodelovali.

Nataša Pirc Musar, Novo mesto, obisk, pogovori, Romi, občina
Novice Pirc Musar s strankami o kandidatih za ustavne sodnike
Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar objavila poziv za zbiranje predlogov kandidatov za tri ustavne sodnike
Simon Savšek
Novice Guverner Banke Slovenije: tretji kandidat Pirc Musar Simon Savšek se je predstavil koaliciji
Banka Slovenije guverner kandidati ustavni sodniki Nataša Pirc Musar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.