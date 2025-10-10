Pirc Musar objavila poziv za zbiranje predlogov kandidatov za tri ustavne sodnike

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v uradnem listu danes objavila poziv za zbiranje predlogov kandidatov za tri prosta mesta sodnikov ustavnega sodišča. Mandat dvema ustavnima sodnikoma se bo namreč iztekel 26. marca, enemu pa 24. aprila 2026. Pirc Musar poziva h kandidatom z visokimi strokovnimi in etičnimi standardi.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da je lahko za sodnika ustavnega sodišča izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predlogi kandidatov morajo biti obrazloženi in morajo vsebovati zahtevana dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

Kam je treba poslati predloge?

"Ustavno sodišče ima v našem pravnem sistemu ključno vlogo varuha ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato je še posebej pomembno, da kandidate predlagajo osebe z visokimi strokovnimi in etičnimi standardi, ki uživajo ugled v pravni in širši javnosti," so v sporočilu za javnost zapisali v uradu predsednice.

Predloge kandidatov za sodnika ustavnega sodišča z vsemi zahtevanimi dokazili je treba poslati na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov gp.uprs@up-rs.si, in sicer najkasneje do ponedeljka, 10. novembra, do 15. ure, je zapisano v uradnem listu.