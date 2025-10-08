Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda, 8. 10. 2025, 15.06

1 ura, 13 minut

V Sloveniji na obisku visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk

Volker Turk | Na obisku v Sloveniji se danes mudi visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. | Foto STA

Na obisku v Sloveniji se danes mudi visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk.

Foto: STA

Na obisku v Sloveniji se danes mudi visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. Ob sprejemu na instituciji Varuha človekovih pravic je med drugim poudaril pomen zagotavljanja zadostnih sredstev za uresničevanje človekovih pravic. O sodelovanju Slovenije z njegovim uradom se je pogovarjal s predsednico republike.

Türk je med obiskom institucije Varuha, kjer sta ga sprejela njen začasni vodja Ivan Šelih in pomočnica vodje Centra za človekove pravice pri Varuhu Simona Drenik Bavdek, poudaril tudi pomen socialnih pravic, vključno z ratifikacijo izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah.

Šelih je med drugim izpostavil pomen pridobitve statusa A po Pariških načelih leta 2021 in spomnil, da je ponovna akreditacija predvidena za prihodnje leto. Opozoril je, da bi dolgotrajno neimenovanje vodje institucije Varuha, ki je brez njega že več kot sedem mesecev, lahko ogrozilo ta status.

Türk se je o sodelovanju Slovenije z njegovim uradom pogovarjal tudi s predsednico republike Natašo Pirc Musar. | Foto: STA Türk se je o sodelovanju Slovenije z njegovim uradom pogovarjal tudi s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Foto: STA

Neuresničenih ostaja 120 priporočil Varuha 

Tako Šelih kot Drenik Bavdek sta opozorila tudi na neuresničevanje odločb ustavnega sodišča in izpostavila, da ostaja neuresničenih približno 120 priporočil Varuha. Omenila sta pomanjkanje sistemskega spremljanja priporočil odborov ZN in pomanjkanje razčlenjenih podatkov, kar onemogoča sprejemanje ustreznih ukrepov za učinkovito varstvo pravic določenih skupin, denimo Romov.

Govorili so tudi o izzivih na področju pravosodja in vladavine prava, prepočasnem procesu deinstitucionalizacije v Sloveniji, slabim dostopom javnih zgradb za osebe z različnimi oblikami oviranosti, številnih nerešenih vprašanjih na področju okolja in uresničevanju ustavne pravice do pitne vode.

Pirc Musar mu je zagotovila, da Slovenija ostaja zavezana univerzalnosti, nedeljivosti in enakosti vseh človekovih pravic. | Foto: STA Pirc Musar mu je zagotovila, da Slovenija ostaja zavezana univerzalnosti, nedeljivosti in enakosti vseh človekovih pravic. Foto: STA

Pirc Musar: Nikoli ne smemo molčati ob očitnih kršitvah 

Türk se je o sodelovanju Slovenije z njegovim uradom pogovarjal tudi s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Kot so sporočili z njenega urada, sta govorila o vlogi človekovih pravic v sistemu ZN in slovenskih prednostnih nalogah na tem področju.

Pirc Musar mu je zagotovila, da Slovenija ostaja zavezana univerzalnosti, nedeljivosti in enakosti vseh človekovih pravic. "Nikoli ne smemo molčati ob očitnih kršitvah – človekove pravice morajo ostati temelj mednarodnega miru in varnosti," je dejala in izpostavila pomen krepitve financiranja stebra človekovih pravic pri ZN.

