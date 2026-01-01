Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., Pe. M.

Četrtek,
1. 1. 2026,
14.11

Osveženo pred

3 minute

Domen Prevc skoki novoletna turneja Garmisch-Partenkirchen

Četrtek, 1. 1. 2026, 14.11

3 minute

Smučarski skoki, Garmisch-Partenkirchen, novoletna turneja, tekma (m)

V živo: Domen Prevc dan začel z najdaljšim skokom. Bo v leto skočil z novo zmago?

A. T. K., Pe. M.

Domen Prevc | Smučarski skakalci bodo leto 2026 odprli s tekmo v Garmischu. V poskusni seriji je bil najboljši kdo drug kot Domen Prevc. | Foto Reuters

Smučarski skakalci bodo leto 2026 odprli s tekmo v Garmischu. V poskusni seriji je bil najboljši kdo drug kot Domen Prevc.

Foto: Reuters

Smučarski skakalci se pravkar merijo na prvi tekmi leta 2026 v Garmisch-Partenkirchnu, drugi postaji novoletne skakalne turneje, na kateri zanesljivo vodi Domen Prevc. Ta je bil že na ogrevanju pred tekmo v poskusni seriji s 141 metri daleč najboljši. Na tekmi nastopa pet Slovencev. Odprla sta jo Rok Oblak in Stefan Kraft, ki je Slovenca premagal, a ne bo v ospredju. Prevc se bo pomeril s Švicarjem Jurijem Kesselijem, Anže Lanišek z Američanom Tatom Frantzem, Timi Zajc s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-Clowesom, Žak Mogel pa z Janom Hörlom.

Nika Prevc Engelberg 2025
Sportal Nika Prevc ogrevanje v novem letu začela odlično, popoldan napada novo lovoriko
Luka Dončić
Sportal Dončić bi rad imel na roki prstan. Ga bo dobil?
Garmisch-Partenkirchen, novoletna turneja, tekma (m)

Domen Prevc je v izjemni formi in ni le vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, ampak tudi prvi favorit za zlatega orla. Na uvodni tekmi v Oberstdorfu si je priskakal kar 17,5 točke prednosti pred branilcem lovorike in lanskim zmagovalcem skupnega seštevka Avstrijcem Danielom Tschofenigom.

Prevc je formo potrdil tudi v Garmischu, kjer je bil na zadnji dan starega leta najboljši v kvalifikacijah. Za njim sta se zvrstila Avstrijca Jan Hörl in z novim rekordom skakalnice 145,5 metra Stephan Embacher. Dvoboj trenutno najmočnejših skakalnih nacij pa je na četrtem mestu zaokrožil Anže Lanišek.

Na tekmo se je uvrstilo vseh pet Slovencev. Odprla sta jo Rok Oblak in Stefan Kraft. Oblak je pristal pri 124 metrih, Kraft je zmogel meter manj, a v slabših razmerah, dobil pa je tudi lepše ocene, tako da je napredoval Avstrijec, slovenski skakalec pa se ni uspel uvrstiti v finale.

Zajca čaka dvoboj s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-ClowsomLaniška Američan Tate FrantzMogela Jan HörlPrevca pa Švicar Juri Kesseli.  

Prevc v poskusni seriji razred zase

Skakalci so se pred tekmo ogreli v poskusni seriji, v kateri je Domen Prevc nakazal, da se bo boril za novo zmago. Skočil je 141 metrov in najbližjega zasledovalca Felixa Hoffmanna prehitel za 7,6 točke, tretji Stephan Embacher je zaostal 7,9 točke. Lanišek (129 metrov) je bil  11., Zajc (128) 14., Oblak (130,5) 27., Mogel (117) pa 37.

Preberite še:

Domen Prevc, GaPa
Sportal Domen Prevc najboljši, vseh pet Slovencev na tekmo, Avstrijec rekordno
Nika Prevc, Nika Vodan, GaPa
Sportal Niko Prevc nekaj še moti: To bom popravila naslednje leto
Gus Schumacher
Sportal Američan presenetil konkurenco
Domen Prevc skoki novoletna turneja Garmisch-Partenkirchen
