V živo: Domen Prevc zablestel že na treningu, zdaj so na vrsti kvalifikacije

Nemški Oberstdorf gosti drugi vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v poletih, na katerem imajo v slovenskem taboru upravičeno visoka pričakovanja. V Nemčijo je odpotovalo šest slovenskih skakalcev. Ob vodilnem tekmovalcu zime Domnu Prevcu še Timi Zajc, Anže Lanišek, Žak Mogel, Žiga Jančar in Rok Oblak. Prvi trije so imeli mesto v današnjih kvalifikacijah (začele so se ob 17. uri) že zagotovljeno, za zadnje mesto pa je glavni trener Robert Hrgota po današnjem treningu izbral Žaka Mogela, ki je v napetih internih kvalifikacijah premagal Roka Oblaka.

Glavni trener slovenske vrste Robert Hrgota z izborom četrtega člana reprezentance ni imel lahkega dela. Za mesto v kvalifikacijah sta se na treningu dobro spopadla Žak Mogel in Rok Oblak. Slednji je bil na prvem treningu za točko boljši, Mogel pa je na drugem ekipnega kolega prehitel za 1,7 točke. Žiga Jančar je bil v obeh trening serijah najslabši izmed Slovencev. Timi Zajc je v prvi seriji poletel 217 metrov, v drugi 208. Prvi polet Anžeta Laniška je bil dolg 208 metrov, drugi dva metra daljši.

Izjemna poleta pa sta na treningu uspela Domnu Prevcu, ki je bil z 233,5 metra najdaljši že v prvi seriji, v drugi pa je pristal pri daljavi dneva, 235 metrih.

V boj za mesto na tekmi se je podalo 52 skakalcev, trening so za interne kvalifikacije izkoristili tudi Norvežani, Japonci, Nemci, Avstrijci ... Žak Mogel (164 m/142,7 t) si je že zagotovil mesto na tekmi. Zanesljivo je s kvalifikacijami opravil tudi Timi Zajc (196,5 m/166,8 t).

Oberstdorf, kvalifikacije

Smučarski skakalci so zbrani na prizorišču drugega vrhunca sezone, v Oberstdorfu, kjer bo do nedelje potekalo 29. svetovno prvenstvo v poletih. Na otvoritveni slovesnosti bodo Rok Oblak, ki mu je pripadla čast vloge zastavonoše, Žiga Jančar in Žak Mogel.

Nemško središče še sedmič gosti SP v poletih, leta 1988 je Primož Ulaga prav tu postal prvi Slovenec s kolajno na tem tekmovanju. Takrat še pod jugoslovansko zastavo je osvojil srebro.

Slovenci so se s prvenstev na letalnicah redno vračali s kolajnami, tudi tokrat pa so apetiti upravičeno visoki. Domen Prevc, ki je zanesljivo vodilni skakalec svetovnega pokala, bo eden glavnih adutov na prvenstvu.

"Pritisk in pričakovanja so. Me pa to, da sem prvi kandidat za zmago, ne obremenjuje. Ko enkrat osvojiš zlatega orla, ko ti to uspe, preostalo postane bolj preprosto. Znaš se prilagoditi, poznaš sprožilce pri sebi, nadgrajuješ se. Paziti moraš predvsem na to, da ostajaš skromen, ponižen. Da te ne prevzame. Za vogalom te lahko čaka presenečenje in te zelo hitro spravi na realna tla. Moraš biti pozoren, miren, ostati takšen, kot si," pravi z 242,5 metri rekorder letalnice v Oberstdorfu Prevc.

Timi Zajc je srebru iz Vikersunda (2022) pred dvema letoma dodal še posamični bron. Foto: Reuters Svetovno prvenstvo je kot svoj osrednji cilj sezone podčrtal mojster za največja tekmovanja Timi Zajc. Z zadnjih dveh svetovnih prvenstev v poletih se je vrnil z dvema zlatima ekipnima kolajnama ter srebrom in bronom s posamične tekme.

Zajc je na tej letalnici vknjižil štiri od petih zmag v svetovnem pokalu. "Manjka mi res le zlata posamična kolajna. Nekajkrat sem ji bil blizu. Želim si je, vse bom naredil, da se mi poklopi, a ni vse povsem v mojih rokah. Vemo, da je Domen v neverjetni formi, on je zagotovo vsem največji tekmec. Počakati bom moral do petka, da vidim, kako realne možnosti imam," razmišlja 25-letnik.

Foto: Tine Eržen/STA

Lanišek: Vedno je cilj poleteti proti drugi rdeči črti

Svoje načrte pa ima tudi Anže Lanišek, ki je bil pred dvema letoma v odlični formi, a mu je nastop na svetovnem prvenstvu preprečila poškodba. "Na letalnici je vedno cilj poleteti proti drugi rdeči črti, potem pa bomo videli, kaj to pomeni rezultatsko. V zadnjih letih sem spremenil svojo tehniko in dokazal, da lahko dobro letim na vseh letalnicah," pred začetkom pravi zmagovalec zadnje tekme na letalnici – lanskega zaključka v Planici.

Ob omenjeni trojici, ki ima mesto v kvalifikacijah (17.00) že zagotovljeno, se bo za nastop na tekmi lahko potegoval še en Slovenec. Kdo bo to, bo jasno po treningu, ki je predviden ob 14.30. Za zadnjo vstopnico se bodo v internih trening kvalifikacijah potegovali Rok Oblak, Žiga Jančar in Žak Mogel.

Naslov svetovnega prvaka brani Stefan Kraft, ekipni prvaki so bili na zadnjem prvenstvu Slovenci.

Slovenskih šest. V kvalifikacijah bodo lahko nastopili štirje. Foto: Tine Eržen/STA

Začetek posamične tekme v petek

Prva serija posamične tekme bo v petek ob 16. uri, drugi del individualne preizkušnje se bo v soboto začel ob 16.30. Nedeljska ekipna preizkušnja bo ob 16.15.

Program svetovnega prvenstva, Oberstdorf Četrtek, 22. januar

14.30 uradni trening

17.00 kvalifikacije Petek, 23. januar

15.00 poskusna serija

16.00 1. in 2. serija posamične tekme Sobota, 24. januar

15.30 poskusna serija

16.30 3. in 4. serija posamične tekme Nedelja, 25. januar

15.15 poskusna serija

16.15 ekipna tekma

Slovenske kolajne na SP v poletih: Zlato: Robert Kranjec – Vikersund 2012

Peter Prevc – Kulm 2016

Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) – Vikersund 2022

Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos) – Kulm 2024 Srebro: Primož Ulaga – Oberstdorf 1988

Ekipno (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc) – Oberstdorf 2018

Timi Zajc – Vikersund 2022 Bron: Urban Franc – Kulm 1996

Ekipno (Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec) – Vikersund 2012

Peter Prevc – Harrachov 2014

Timi Zajc – Kulm 2024

