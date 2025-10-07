Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Pirc Musar: En odstotek dohodnine podarite v dober namen

Nataša Pirc Musar | V pogovoru v okviru foruma Partnerstvo za prihodnost, v katerem je sodelovala skupaj z direktorjem Fiha Severjem, je Pirc Musar pozvala novinarje, naj poročajo tudi o dobrih zgodbah. "Te so namreč vzor in lahko potegnejo voz naprej," je pojasnila.

V pogovoru v okviru foruma Partnerstvo za prihodnost, v katerem je sodelovala skupaj z direktorjem Fiha Severjem, je Pirc Musar pozvala novinarje, naj poročajo tudi o dobrih zgodbah. "Te so namreč vzor in lahko potegnejo voz naprej," je pojasnila.

Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar poziva posameznike, naj izkoristijo zakonsko možnost in s klikom na aplikacijo Finančne uprave podarijo v dober namen en odstotek dohodnine. Direktor Fiha Borut Sever pa v družbi opaža premalo zavedanja o možnostih, ki obstajajo za pomoč invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Predsednica Pirc Musar se je z omenjenim pozivom obrnila na posameznike, ker ugotavlja, da veliko davčnih zavezancev ne izkoristi možnosti, da en odstotek dohodnine namenijo za financiranje upravičencev do donacij. "Naredimo vsaj to in pokažimo, da nam je mar," je povabila v izjavi za medije ob robu današnjega foruma Partnerstvo za prihodnost v organizaciji Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho).

Preseneča pa jo tudi, da podjetja ne izkoriščajo davčnih olajšav v višini enega odstotka letnega prometa v večjem obsegu.

Pirc Musar: Država bi za boljši položaj invalidov lahko naredila več

Strinjala se je, da bi država lahko za boljši položaj invalidov naredila več. Vendar pa ima na voljo le omejena finančna sredstva, zato mora postaviti prednostne naloge. "Ne smemo pa biti črnogledi," je menila. Po njenem opozorilu država "vendarle precej pomaga invalidskim organizacijam s primerno zakonodajo". Nenazadnje je ustanovila Fiho, da ta pomaga naprej, je opomnila.

V pogovoru v okviru foruma Partnerstvo za prihodnost, v katerem je sodelovala skupaj z direktorjem Fiha Severjem, je pozvala novinarje, naj poročajo tudi o dobrih zgodbah. "Te so namreč vzor in lahko potegnejo voz naprej," je pojasnila.

Sever je medtem v izjavi novinarjem opozoril, da je potreb dvakrat več od sredstev, ki jih ima Fiho na voljo. Po njegovem mnenju je treba tako pri posameznikih kot pri podjetjih okrepiti zavedanje o možnostih, ki jih lahko izkoristijo za pomoč invalidskim in humanitarnim organizacijam.

"Vse se začne pri vzgoji in izobraževanju, da smo dolžni poskrbeti za človeka poleg nas"

Žalosti ga, da podjetja ne izkoriščajo dovolj davčne olajšave v višini enega odstotka letnega prometa. Pred leti je to možnost izkoristilo 12 odstotkov podjetij, zdaj pa le šest odstotkov. "Torej je treba nekaj storiti pri družbeni ozaveščenosti," je menil.

"Vse pa se začne pri vzgoji in izobraževanju, da smo dolžni poskrbeti za človeka poleg nas," je dodal. Glede na to se mu zdi potrebno, da bi v tej smeri tudi sistemsko nadgradili šolski sistem. Poleg tega bi lahko vlada dala več pobud za akcije ozaveščanja, je prepričan.

Na odprtju foruma pa je povedal, da je sistem, v katerem invalidske in humanitarne organizacije prejmejo sredstva Fiha in z njimi pomagajo pomoči potrebnim, dober. Vendar pa je treba po njegovi oceni narediti še več. Glede na to se mu zdi potrebno partnerstvo, v okviru katerega bi našli rešitve na tem področju.

Svet Fiha je v javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2026 predvidel razdelitev nekaj manj kot 24 milijonov evrov. Za invalidske organizacije je predvidenih nekaj nad 15,5 milijona evrov, za humanitarne pa približno 8,4 milijona evrov.

