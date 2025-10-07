Pirc Musar sprejela tri mlade fante in jim podelila posebna priznanja

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je mladoletnikom Aleksu Kelblju, Marku Kralju in Natanu Hovniku, ki so julija pomagali hudo poškodovanemu gorskemu kolesarju, podelila priznanje Srce za plemenito dejanje. Prejeli so ga tudi zaradi zgleda drugim, so sporočili iz urada predsednice republike.

Trije fantje, stari 13 in 14 let, so 11. julija na območju gorske kolesarske proge Črnuče Trails našli hudo poškodovanega gorskega kolesarja in poklicali na pomoč. Uporabili so telefon poškodovanca, ki je bil zaklenjen a jim je kljub temu uspelo poklicati številko za klic v sili 112. Ves čas so zgledno sodelovali z Regijskim centrom za obveščanje Ljubljana in drugimi reševalnimi službami.

"Takšen odziv žal ni pravilo, pa bi moral biti"

"Njihova iznajdljivost, pogum in prisebnost v kritični situaciji so odločilno prispevali k hitri in uspešni reševalni akciji. Takšen odziv žal ni pravilo, pa bi moral biti," so v uradu zapisali v obrazložitvi priznanja za dejanje nesebične pomoči, zgled poguma in plemenitega ravnanja kot prispevka k boljšemu jutri.

S tem dejanjem so mladoletniki po mnenju Pirc Musar postavili izjemen in svetel zgled vztrajnosti in plemenitega ravnanja ter opomnik, kako dragocene so vrednote solidarnosti, sočutja in odgovornega ravnanja v stiski.

Takšna dejanja, ki poosebljajo človekoljubje, nesebično pomoč in zavest o skupnem dobrem, je pomembno javno izpostaviti in se zanje zahvaliti, saj izpostavljajo najvišje vrednote. So tudi neizpodbiten dokaz, da lahko vsak prispeva k boljši, bolj prijazni in povezani družbi, so dodali.

Na dogodek povabljeni tudi dijaki

Na slovesni dogodek so bili povabljeni tudi dijaki Gimnazije in zdravstvene šole Šolskega centra Nova Gorica ter dijaki Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna. Pirc Musar se je z dijaki ob tej priložnosti pogovarjala tudi o družbenih vrednotah, kot sta solidarnost in medsebojna pomoč.

Vsi so se strinjali, da je v svetu prav človeška povezanost tista, ki pomaga, da kot družba ostanemo trdni, sočutni in odprti za prihodnost. Mladi imajo pri tem prav posebno vlogo, so izpostavili v uradu.