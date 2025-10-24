Objavljen nov poziv za predloge kandidatov za guvernerja Banke Slovenije

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes objavila nov javni poziv za zbiranje predlogov mogočih kandidatov za guvernerja Banke Slovenije, potem ko prvi ni bil uspešen. Rok za oddajo predlogov je 8. december. Trenutno Banko Slovenije že od začetka leta kot namestnik guvernerja vodi Primož Dolenc. Predsednica bo danes v uradnem listu objavila tudi ponovni poziv za prosto mesto varuha človekovih pravic.

Banka Slovenije je brez guvernerja od 8. januarja letos, ko se je šestletni mandat iztekel dotedanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu, DZ pa na to mesto ni imenoval nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa, kot je na podlagi julija lani objavljenega poziva predlagala Nataša Pirc Musar. V koaliciji so takrat vztrajali pri svoji kandidatki – državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec.

Od takrat je predsednica predlagala še nekaj kandidatov za guvernerja, od katerih pa nihče ni prepričal koalicije, zato se postopki nikoli niso nadaljevali do glasovanja na plenarni seji. Nazadnje se je za ponovitev poziva ob strinjanju večine parlamentarnih strank odločila ta teden.

Pisni predlogi mogočih kandidatov za guvernerja morajo biti obrazloženi, priloženo mora biti pisno soglasje predlaganega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti. Predloge je treba do 8. decembra do 15. ure poslati na urad predsednika, ki bo poziv objavil tudi v današnjem uradnem listu.

Do 7. januarja mora biti znan nov predlog kandidata

Predsednica bo morala nato najkasneje do 7. januarja v DZ posredovati predlog kandidata. V vmesnem času bo opravila pogovore s predlaganimi kandidati in se o njih posvetovala tudi s predstavniki poslanskih skupin, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti. Pogovore s predlaganimi kandidati običajno želijo opraviti tudi v poslanskih skupinah.

DZ bi lahko o kandidatu za guvernerja odločal na redni januarski seji, lahko pa tudi pozneje, a najkasneje do 6. februarja. Vendar to pomeni, da bi glasovanje morali opraviti na izredni seji DZ, predvidevajo v uradu predsednice.

Če bo glasovanje tokrat uspelo, se bo v Banki Slovenije začel postopek ugotavljanja usklajenosti izvoljenega kandidata z določbami člena zakona o Banki Slovenije glede nezdružljivosti opravljanja funkcij s funkcijo guvernerja. Ta postopek lahko po zakonu traja največ tri mesece, običajno pa približno mesec dni.

Novega guvernerja Banke Slovenije bi tako lahko po izračunih urada predsednice republike dobili najprej konec februarja, najkasneje pa konec aprila.

Glasovanje o guvernerju v DZ je tajno, za imenovanje pa je potrebna absolutna večina, torej 46 glasov. Pred Vasletom so osrednjo finančno ustanovo v državi vodili Marko Jazbec, Franc Arhar, Mitja Gaspari in Marko Kranjec.

Pirc Musar bo objavila ponovni poziv za varuha človekovih pravic

Predsednica bo danes v uradnem listu objavila ponovni poziv za prosto mesto varuha človekovih pravic. Ob tem je zagotovila, da si bo še naprej intenzivno prizadevala, da skupaj s poslanskimi skupinami najde ustreznega kandidata. Urad predsednice predloge za kandidate zbira do 24. novembra.

Roki za končanje postopka se bodo iztekli v času zadnje redne seje pred rednimi volitvami v DZ, ki bo med 26. in 30. januarjem, so v sporočilu za javnost opozorili v uradu predsednice. To pomeni, da je "odgovornost vseh vpletenih, da konstruktivno sodelujejo v pogovorih o strokovno najbolj usposobljenih osebah za zasedbo izpraznjenih vodstvenih mest, skupna in še toliko večja".

V uradu so ob tem še poudarili, da predsednica od odgovornosti ne beži. "Predsednica republike si bo še naprej intenzivno prizadevala, da skupaj s poslanskimi skupinami najde kandidatko ali kandidata, ki bo kot neodvisen strokovnjak izpolnjeval visoka pričakovanja pri strokovnih kriterijih ter bo zato imel zadostno podporo poslank in poslancev za izvolitev," so zapisali.

Za glasovanje o predlogu na redni januarski seji bi morali doseči usklajen predlog, ki bi imel zadostno dvotretjinsko podporo. Predsednica republike ga mora v DZ poslati najkasneje do 16. januarja.

Pisne obrazložene predloge mogočih kandidatov za varuha lahko zainteresirani pošljejo na urad predsednika, Erjavčeva 17, Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.uprs@up-rs.si, in sicer do 24. novembra do 15. ure.

Predlogu mora biti v dveh izvodih priloženo lastnoročno podpisano pisno soglasje predlaganega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, ter dokazilo o državljanstvu RS.

Predsednica republike je ta teden v predsedniški palači gostila šefe in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank. Na srečanju je poskusila preveriti možnosti, da do konca mandata še zapre katero izmed odprtih kadrovskih vprašanj. Že skoraj eno leto se namreč trudi popolniti mesti varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije. Za ponovitev razpisa se je odločila, ker se je s tem strinjala večina strank, je dejala po srečanju.