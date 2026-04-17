Ta konec tedna bo na veliki nagradi Trentina, peti letošnji dirki svetovnega prvenstva v motokrosu, Tim Gajser dirkal v Yamahinih barvah Valentina Rossija. Dirka v Pietramurati je za slovenskega asa nekaj posebnega: tu je pred 11 leti dosegel prvo zmago v svetovnem prvenstvu, lani pa za zdaj zadnjo, 52. Na progo nedaleč od Gardskega jezera prihaja množica njegovih navijačev. Nič ne bi bilo lepšega, kot če prav tu prvič zmaga z Yamaho. "Trudimo se za to. Jaz si to zmago od vseh želim najbolj. A brez pritiskov. Če odpeljem, kot znam ... Če so štarti dobri, sem se sposoben voziti spredaj," je odločen 29-letnik.

V Pietramurati znova pričakujemo številne slovenske navijače. Takole so se lani ob Timovi zmagi gnetli pod stopničkami. Foto: Matej Podgoršek Svetovno prvenstvo v motokrosu se nadaljuje z eno od klasik. Crossodromo Ciclamino pri vasici Pietramurata je dirko na najvišji ravni prvič gostilo že leta 1985. Prizorišče je nedaleč od plezalne meke v Arcu in Gardskega jezera. Iz Ljubljane je oddaljeno manj kot pet ur in zato ga imamo že vrsto let za najbolj slovensko dirko na koledarju. Na veliko nagrado Trentina vsako leto pride več tisoč slovenskih navijačev, večina srčno stiska pesti, kuri bakle in prižiga predelane motorne žage za petkratnega svetovnega prvaka Tima Gajserja. Zdaj bo zanj prvič navijala kot za dirkača Yamahe.

Gajser bi rad ponovil zgodbo legendarnega Rossija

Timova 450-kubična Yamaha za dirko v Trentinu Foto: Yamaha Racing Gajser bo ta konec tedna izstopal. Pri Yamahi se bodo poklonili Valentinu Rossiju, ki je z njihovo tovarniško ekipo v svetovnem motociklističnem prvenstvu motoGP štirikrat postal svetovni prvak. V enakih barvah kot pred dvema desetletjema Rossi bo v Pietramurati zdaj nastopal Gajser: motor, čelada in kombinezon v modrih barvah, na njih pa prepoznavne Rossijeve fluorescentno rumene črte. Tim bi rad sledil Valentinovi zgodbi: oba sta prve lovorike osvojila s Hondo, nato pa prestopila na Yamaho.

"Za Arco smo pripravili nekaj posebnega. Ker je to kot moja domača dirka. Ekipa je dala idejo, da bi naredili nekakšno sodelovanje. Tudi njegov motor je tu. Mislim, da je dobro videti." Rossija ne bo na prizorišču, ker ima druge obveznosti, sta se pa slišala po telefonu. "Veliko je povezav. Valentino je kariero končal na Yamahi. K Yamahi je prišel kot svetovni prvak s Hondo. Na Yamahi je imel uspešno kariero. Zame je velik vzor. Mislim, da je za veliko ljudi na svetu vzor," nam je povedal Gajser.

MXGP, skupni seštevek sezone (4/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 192 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 178

3. Tom Vialle (Honda) 162

4. Romain Febvre (Kawasaki) 160

5. Tim Gajser (Yamaha) 149

6. Maxime Renaux (Yamaha) 143

7. Ruben Fernandez (Honda) 115

8. Andrea Adamo (KTM) 107

…

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 34

V nedeljo 11. obletnica prve Timove zmage v SP

Tim Gajser je bil na VN Trentina kar 13-krat na zmagovalnem balkonu. Nekaj posebnega je, ko vozi mimo slovenskega zavoja. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Po razočaranju na prejšnji dirki na Sardiniji je "domača" dirka v Trentinu kot nalašč, da se vrne na pravo pot. Tu je Gajser odpeljal že 16 dirk (v letih 2020 in 2021 so bile tu zaradi pandemije po tri dirke) in zmagal šestkrat (petkrat v MXGP in enkrat v MX2), še sedemkrat pa je bil na zmagovalnem balkonu. To nedeljo bo minilo natanko 11 let od prve Gajserjeve zmage v svetovnem prvenstvu (leta 2015 v razredu MX2). Tudi svojo za zdaj zadnjo, 52. je dosegel prav na tej progi, lani aprila. Takrat je po treh zmagah z uvodnih petih dirk prepričljivo vodil v prvenstvu MXGP, nato pa se je na dirki v Švici težje poškodoval (izpad rame) in izpustil večji del preostanka sezone (moral je na operacijo).

"Močno sem se udaril v rebra. Bolečine so še prisotne."

Gajser je na Sardiniji zaradi več padcev končal kot osmi. Foto: Yamaha Racing Kako lepo bi bilo, če bi zdaj prav tu prvič zmagal z Yamaho! "Se bomo potrudili! Trudimo se! Jaz si to zmago od vseh najbolj želim. A brez pritiskov. Če odpeljem, kot znam ... Če so štarti dobri, sem se sposoben voziti spredaj," je odločen Tim. V petek popoldne je opravil skupni trening štartov, že v četrtek so jih trenirali z ekipo. "Ta teden smo se veliko posvečali štartom. Upam, da smo našli nekaj. Občutek je dober. Bomo videli na kvalifikacijski vožnji." A Gajser ni stoodstoten. Padec v drugi vožnji nedeljske dirke na Sardiniji je bil precej hujši, kot smo sprva mislili. "Tekmo sem do konca odpeljal v velikih bolečinah. Močno sem se udaril v rebra. Bolečine so še prisotne, a bom dal kot vedno vse od sebe."

Rezultati Tima Gajserja v Pietramurati



MXGP:

2025 - 1. mesto

2024 - 3. meto

2023 - ni nastopil zaradi poškodbe

2022 - 1. mesto

2021 - 3., 2. in 2. mesto

2020 - 2., 1. in 1. mesto

2019 - 1. mesto

2018 - 7. mesto

2017 - 2. mesto

2016 - 3. mesto



MX2:

2015 - 1. mesto

2014 - 7. mesto

2013 - 21. mesto

Pancar je po bolezni izgubil štiri kilograme mišične mase

Jan Pancar je lani v Trentinu osvojil sedmo mesto. Foto: Daniel Novakovič/STA Na dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Trentina bosta dirkala še dva Slovenca: Jan Pancar (TEM JP253 KTM) v MXGP in prvič letos v MX2 Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna). Pancar je bil po treningu štarta nasmejan do ušes. Res je vrhunsko speljeval z rampe. "Občutek je dober. Štarti so šli super. Če bo šlo tako tudi na tekmi, bo super." Začetek sezone za Jana sicer ni bil najboljši: najprej bolezen, nato tehnične težave, zato je v seštevku šele 18. "Bolezen je kar veliko potegnila za sabo. Izgubil sem štiri kilograme mišične mase, kar je težko dobiti nazaj v nekaj tednih. Zdaj sem pripravljen skoraj tako, kot sem bil pred sezono." Na dobro poznani progi lahko ta konec tedna spreobrne rezultatsko krivuljo. "Lepo bi bilo doseči dober rezultat. Saj že 11. mesto v Švici je bil kar dober rezultat. Na trdi podlagi sem konkurenčen in sem lahko še boljši kot v Švici."

Navijači prihajajo z avtobusi, Gajser ima novo kolekcijo

Komaj čakamo, da vidimo Timove nove navijaške barve. Foto: Matej Podgoršek V soboto in še posebej v nedeljo v Pietramurato prihaja več tisoč slovenskih navijačev. Zanje ima Gajser dobro novico. Postavili so stojnico, kjer bodo prodajali nove navijaške artikle. "Nekaj novih stvari že imamo. Še kar nekaj novega pa bo prišlo med sezono. Rdeča barva ostaja. Veliko me sprašujejo, ali bo zdaj vse modro, ker sem zamenjal znamko motorja. Ne bo samo modro," v smehu pove Gajser. Ne le Gajser, tudi Pancar bo imel v Trentinu številno podporo. "Prihaja veliko avtobusov. Tudi moj generalni pokrovitelj TEM Čatež je organiziral avtobusni prevoz za njihove delavce iz tovarne. Res bi lahko rekli, da je to velika nagrada Slovenije. Se veselim," nam je povedal Pancar.

V EMX125 v Pietramurati dva slovenska mladeniča

Alex Novak na prvi dirki EMX125 v Andaluziji Foto: Matej Podgoršek Še na četrti dirki zapored bo ob robu svetovnega prvenstva potekalo tekmovanje evropskega prvenstva najstniških talentov na 125- in 250-kubičnih motorjih. Tokrat bo imela Slovenija dva predstavnika. Ob Alexu Novaku, ki je tekmoval že v Andaluziji, Švici in na Sardiniji ter se v Švici prebil na dirko štirideseterico, bo na treningih vozil še Tjaš Jelovšek. Prijavljenih je več kot 75 tekmovalcev (sprva je bil tudi Taj Golež), tako da slovenska najstnika čaka težka naloga, da se uvrstita med 40, ki bodo nastopili na dirki.

