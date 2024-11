Karateisti z balkanskega prvenstva s peti kolajnami

Srebro so osvojile Zala Marija Žibert (Ljubljana, do 68 kg) in ekipa kadetinj, ki so jo sestavljale tekmovalke Kolektorja iz Idrije Lia Krvina, Nana Zupančič in Nika Mlakar.

V kategoriji do 21 let je bil v kategoriji do 75 kg bronast Bor Žibert (Ljubljana), bronasta pa je bila tudi ženska ekipa do 21 let (Elizabeta Molnar, Zala Marija Žibert, Teja Muzič in Vita Audić).