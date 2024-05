Slovenska karateistka Zala Marija Žibret je na evropskem prvenstvu v karateju v Zadru na Hrvaškem osvojila bronasto kolajno v odprti ženski kategoriji nad 68 kg. Pot do kolajne je bila težka, saj je izgubila prvo borbo z Angležinjo Rochelle Walter (0:2) in do odličja prišla preko repasaža.

V izločilnih bojih je članica karate kluba Ljubljana najprej z 9:1 odpihnila Portugalko Ano Rito Oliveira, nato pa tesno s 3:2 dobila borbo s Švedinjo Sophie Bao Bednarski. V odločilni borbi za bron je kar s 7:2 premagala Španko Mario Garcio Torres.

"Ko sem se borila za bronasto odličje, sem seveda vedela, da ga lahko osvojim. Pred tekmo pa so bile želje seveda prisotne, realna pričakovanja pa vendarle niso segala do kolajne. Tudi zbudila sem se izjemno nervozna, na srečo pa so me potem prebudili naši zvesti navijači in družina ter mi pripomogli do uspeha," je povedala tekmovalka, ki se je pred nastopom ogrevala z mlajšim bratom, letos dobitnikom kolajne na mladinskem evropskem prvenstvu.

Zelo blizu odličju je bil v moški kategoriji nad 84 kg tudi Stefan Joksimović, ki se je po treh zmagah najprej prebil do polfinala, ki ga je s 4:2 izgubil z Italijanom Stefanom Avanzinijem. V boju za bron pa je nesrečno z 1:2 izgubil s Francozom Mehdijem Filalijem.

V parakarateju je bronasto odličje v katah osvojila Diandra Bekčić.

