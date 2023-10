Podvig slovenske karateistke v Rijadu in lepa popotnica za SP

Tekmovalka karate kluba Ljubljana je v prestolnici Savdske Arabije najprej izgubila z Nuriyo Tizimbay iz Kazahstana (0:5), nato pa premagala Brazilko Gulie Anne Cirillo Soares (9:1) in Novozelandko Crystal Boyce (3:2).

V polfinalu je Elizabeta Molnar z najtesnejšim možnim izidom 0:1 izgubila s kasnejšo zmagovalko Ukrajinko Elino Sieliemienievo.

Na tekmovanju World Combat Games športniki nastopajo v aikidu, boksu, sabljanju, polaganju rok, judu, ju-jitsuju, karateju, kendoju, taekwondoju, kisckboksu, mauythaiju, samboju, savateju, sumu, rokoborbi in wushuju.

Kot že zapisano, pa Elizabeto Molnar prihodnji teden v madžarski prestolnici čaka svetovno prvenstvo v karateju. Barve reprezentance Slovenije bodo ob Molnar tam zastopali še Urška Haberl (do 50 kg), Hana Debeljak (do 61 kg) ter Zala Marija Žibret (nad 68 kg) v ženski konkurenci, pa Jure Sluga (kate), Niklas Tamše Marinič (do 60 kg), Erik Teo Košmrlj (do 67 kg), Jaka Gaal (do 75 kg), Uroš Markuljević (do 84 kg), Stefan Joksimović (nad 84 kg) v moških kategorijah ter Matej Gorišek in Gal Kržišnik na ekipni tekmi.

