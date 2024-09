Eltona Johna so doletele hude zdravstvene težave

Elton John je na družbenih omrežjih razkril, da se je v zadnjem času spopadal z resnimi zdravstvenimi težavami. "Poleti sem imel hudo očesno vnetje, zaradi katerega se mi je na eno oko žal močno poslabšal vid," je zapisal 77-letni glasbenik, "okrevam, a gre za zelo počasen proces in bo trajalo še kar nekaj časa, preden se mi vid povrne."

Ob tem se je zahvalil odlični ekipi zdravnikov in medicinskih sester, pa tudi svoji družini, možu Davidu Furnishu in sinovoma Zacharyju in Elijahu, ki so v zadnjih tednih skrbeli zanj.

Pojasnil je še, da je poletje preživel doma, kjer je okreval, in poudaril, da glede svojega zdravja ostaja optimističen.