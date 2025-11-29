Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Patrik M. Stefanie P.

Sobota, 29. 11. 2025, 14.48

12 minut

Slovenski fant pogrešane Avstrijke je prekinil molk

Stefanie P. izginula vplivnica | Foto Instagram/posnetek zaslona

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Slovenskega državljana Patrika M., nekdanjega partnerja pogrešane 32-letne graške vplivnice Stefanie P., so v petek izročili Avstrijcem. Po poročanju avstrijske policije je izročeni 31-letni osumljenec že dal prve izjave. Patrika M. so zasliševali več ur in naj bi bil po trditvah avstrijske policije pripravljen sodelovati.

Po navedbah avstrijske policije je treba izjave Patrika M. najprej preveriti, piše avstrijski Kronen Zeitung. Aretirana sta bila tudi dva druga osumljenca, brat Patrika M. in njegov očim. Tudi onadva sta tako kot Patrik M. slovenska državljana, a živita v Avstriji. Oba sta bila v soboto zjutraj pridržana v zaporu Graz-Jakomini.

Pogrešano vplivnico iščejo tudi v Sloveniji

Iskanje Stefanie P. se nadaljuje. Iščejo jo tudi v Sloveniji ob meji z Avstrijo.

vplivnica Stefanie P.
Novice V teku obsežna iskalna akcija, Slovenec osumljen vpletenosti v izginotje vplivnice

Sorodniki in sodelavci pogrešane ženske so prejšnjo nedeljo stopili v stik s policijo. Niso je mogli doseči po telefonu, poleg tega pa se ni pojavila na fotografiranju v Gradcu. Prejšnjo noč je preživela na božični zabavi.

Patrika M. je aretirala slovenska policija

Preiskava je pokazala, da je z njenim izginotjem morda povezan njen nekdanji fant. Slovenska policija ga je aretirala v ponedeljek zvečer, potem ko so ga opazili v bližini njegovega gorečega avtomobila v igralnici južno od mejnega prehoda Špilje, še piše Kronen Zeitung.

iskanje pogrešane Stefanie
Novice Znane nove podrobnosti v preiskavi pogrešane avstrijske vplivnice
vplivnica Stefanie P.
Novice Stefanie še niso našli. Sodišče je odločilo, da se 31-letnega Slovenca preda Avstriji.
Patrik M. Stefanie P.
