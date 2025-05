Članska ekipa NŠ Mura je dobila novega športnega direktorja. To je postal Nemec Knut Schulz, ki je vrsto let deloval v medijih (pripravljal je analize tekem in ekip za televizijske komentatorje), njegovo področje je tudi strateško svetovanje klubom, diplomiral pa je iz psihologije in nogometnega managementa.

Na rednem letnem zboru NŠ Mura se je v petek predstavil Knut Schulz, ki je postal športni direktor članske ekipe. Ta že vrsto let deluje v mednarodnem nogometu. V Nemčiji je za komentatorje televizije Sky skupaj s svojo ekipo pripravljal analize in pripravo na tekme bundeslige. Prav tako je skrbel za analizo vseh tekem in ekip zadnjega svetovnega in evropskega prvenstva za različne televizije.

Njegovo področje je tudi strateško svetovanje klubom, tako je na različne načine pomagal pri svetovanju in prevzemu klubov, kot so HNK Gorica, HNK Šibenik, HNK Cibalia, Roda Kerkrade in FC Südtirol. Bil je svetovalec v FC Prishtina iz Kosova in Torpedo Kutaissi iz Gruzije, leta 2023 pa je bil tudi lastnik gruzijskega prvoligaša FC Samtredia. S svojim znanjem je pomagal tudi na delavnicah za UEFA Pro licence v Litvi in pomagal vzpostaviti koncept športne fakultete s poudarkom na nogometnih treningih na univerzi v Tbilsiju.

Mura je pred zadnjima dvema krogoma prve lige na osmem mestu. Foto: Aleš Fevžer "Po odhodu strateškega partnerja smo v klubu ostali brez športnega direktorja, gre za funkcijo, ki je ena najpomembnejših v nogometnih klubih. Na hitro nismo želeli delati nobenih potez, ker je bil drugi del sezone že v polnem teku. Pred koncem sezone pa se seveda zavedamo, da je treba urediti to funkcijo v klubu, in po nekaj razgovorih smo rešitev našli v Knutu Schulzu, ki že vrsto let deluje v mednarodnem nogometu," je sporočil predsednik NŠ Mura Robert Kuzmič. "Knut je že začel delo in pripravo športnega dela za prihodnjo sezono. Zdaj je treba postaviti dobre in trdne temelje, da bomo sezono 2025/2026 pričakali v najboljši mogoči formi."

"V čast mi je biti tukaj, v tako tradicionalnem klubu, ki je v zadnjih časih šel skozi različne težave in izzive. Moramo se vrniti h koreninam, verjeti v svoje prednosti in moči, ki so zagotovo mladi nogometaši in njihov razvoj. Naša filozofija mora sloneti na atraktivnem in napadalnem nogometu. Veliko stvari je treba še pregledati, popraviti in ugotoviti, kaj lahko naredimo bolje. Pred nami je prestopni rok, v katerem moramo narediti prve korake k temu, da bo Mura v prihodnji sezoni videti bolje," pa je v prvi izjavi dejal Knut Schulz.