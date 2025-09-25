Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
25. 9. 2025,
14.52

Osveženo pred

18 minut

DNK raziskava znanost stoletnik

Četrtek, 25. 9. 2025, 14.52

18 minut

Španka doživela 117 let. Kje tičijo vzroki za dolgoživost?

starejša ženska | Maria Branyas je imela aktivno družabno življenje ter hobije, kot so branje, igranje klavirja in urejanje vrta. Z drugimi besedami – imela je vsestransko življenje. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Maria Branyas je imela aktivno družabno življenje ter hobije, kot so branje, igranje klavirja in urejanje vrta. Z drugimi besedami – imela je vsestransko življenje. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Španka Maria Branyas je veljala za najstarejšo osebo na svetu, ko je lani avgusta umrla pri 117 letih. Raziskovalci menijo, da dolgoživost superstoletnice kaže, kako se lahko starost in bolezen včasih "ločita" ena od druge. Pogled na njen genom kaže, da je bila njena biološka starost morda veliko nižja od dejanske, poroča Euronews.

Superstoletniki so osebe, ki dočakajo vsaj 110 let. Njihova dolgoživost navdušuje znanstvenike in javnost, predvsem pa ponujajo dragocen uvid v ključ uspešnega staranja.

Branyas je še pred smrtjo pristala na sodelovanje s španskimi raziskovalci. Pri 116 letih so ji odvzeli vzorce krvi, sline, urina in blata, da bi analizirali njeno genetiko in mikrobiom ter primerjali rezultate z večjo skupino podobno starih ljudi.

Kaj so ugotovili?

Ugotovili so, da je imela Branyas biomarkerje značilne za zelo visoko starost, vključno s skrajšanimi telomeri, ki kažejo na staranje celic, pa tudi vrsto celic B, za katere je znano, da se kopičijo s starostjo in klonsko hematopoezo, še eno s starostjo povezano stanje.

Vendar pa je imela tudi nizko raven vnetij, "mladostno" stanje črevesja in mladosten epigenom oziroma spremembe v načinu izražanja genov, ki ne vplivajo na našo dejansko DNK.

Branyas, ki so jo raziskovalci poimenovali "izjemna posameznica", je imela tudi nenavadne variacije v svoji genetski kodi, ki so očitno ščitile pred pogostimi zdravstvenimi težavami, vključno s srčnimi boleznimi, sladkorno boleznijo in nevrodegeneracijo, ki je povezana z Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo.

Ugotovitve ponujajo svež pogled na biologijo človeškega staranja, kar nakazuje na biomarkerje za zdravo staranje in potencialne strategije za podaljšanje pričakovane življenjske dobe, so povedali raziskovalci, ki so svoje ugotovitve objavili v reviji Cell Reports Medicine.

Pomagale tudi življenjske navade

Čeprav se zdi, da je genetika igrala pomembno vlogo pri njeni dolgoživosti, pa so raziskovalci poskušali ugotoviti tudi, katere od njenih življenjskih navad so morda pri tem pomagale.

Superstoletnica je pojedla približno tri jogurte na dan, kar je po njihovem mnenju morda prispevalo k zdravemu črevesju in telesni teži. Večinoma se je držala mediteranske prehrane, ohranjala dobre spalne navade, bila telesno aktivna in bila na splošno dobrega duševnega zdravja.

Branyas je imela tudi aktivno družabno življenje ter hobije, kot so branje, igranje klavirja in urejanje vrta. Z drugimi besedami – imela je vsestransko življenje.

"Vse te ugotovitve kažejo na to, da se lahko staranje in bolezen pod določenimi pogoji ločijo eden od drugega, kar izpodbija splošno prepričanje, da sta pojava neločljivo povezana," so v ugotovitvah zapisali raziskovalci. 

