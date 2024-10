Nekdanji ameriški predsednik Carter praznuje stoti rojstni dan #video

Nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter danes praznuje sto let. Praznoval bo v krogu svoje družine v mestu Plains na jugovzhodu ZDA, kjer bodo jubilej najdlje živečega nekdanjega predsednika v zgodovini ZDA in prejemnika Nobelove nagrade za mir proslavili s koncertom in preletom vojaških letal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.