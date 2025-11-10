Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v tem tednu začela novo poglavje. Slovenke so pod vodstvom novega selektorja Davida Gasparja začele s pripravo na uvodni kvalifikacijski cikel za nastop na evropskem prvenstvu 2027. Selektor je v Ljubljani pozdravil 12 košarkaric, velik udarec je odsotnost naturalizirane Jessice Sheppard.

"Ne nobenih," je z velikim nasmeškom, ali je imel pred sklenitvijo sodelovanja s slovensko izbrano vrsto kaj pomislekov, odvrnil novi selektor David Gaspar. "Sam bi že v prvi minuti rekel da, a sem seveda moral prej urediti in uskladiti še nekaj zadev s klubom, ki pa me pri vlogi selektorja spodbuja," je še poudaril Madžar, ki je na selektorskem stolčku nasledil Georgiosa Dikaioulakosa. Gaspar že sedmo leto vodi madžarski Sopron, s katerim je med drugim v sezoni 2021/22 osvojil tudi evroligo, v pretekli sezoni pa je varovanke popeljal v polfinale evropskega pokala. Del kluba je tudi slovenska reprezentantka Zala Friškovec.

Zdaj se bo Gaspar prvič preizkusil v vlogi selektorja slovenske izbrane vrste, potem ko je Košarkarska zveza Slovenije konec oktobra na presenečenje mnogih sporočila, da se Dikaioulakos poslavlja od mesta selektorja, saj je imel kljub razočaranju na zadnjem evropskem prvenstvu podporo KZS. A zdaj je to že v preteklosti, izbrana vrsta pa se pripravlja na uvodni cikel kvalifikacij, v katerem se bo močno poznala odsotnost prve nosilke in najboljše strelke izbrane vrste iz letošnjega EuroBasketa, Jessice Sheppard, ki je bila sicer uvrščena na seznam reprezentance, a je bila tik pred zdajci primorana odpovedati sodelovanje zaradi manjše poškodbe, stop znak pa je pritisnil njen italijanski klub Schio.

Jessica Shepard tokrat ni del izbrane vrste. Foto: Aleš Fevžer

"Jessica ima težave s poškodbo noge. Res si je želela biti tukaj, bila sva v kontaktu, a ekipa se je odločila, da mora opraviti terapije in počakati na diagnozo, zato na žalost ne more biti z nami," je dejal Gaspar.

Seznam slovenske reprezentance: Tina Cvijanović (Alama San Martino, Italija), Blaža Čeh (Partizan, Srbija), Lea Debeljak (Marburg, Nemčija), Zala Friškovec (Sopron, Madžarska), Mojca Jelenc (UNI Győr, Madžarska), Eva Lisec (UMMC Ekaterinburg, Rusija), Teja Oblak (Galatasaray, Turčija), Sara Sambolić (Michigan State University, Združene države Amerike), Maruša Seničar (Cinkarna Celje, Slovenija), Ajša Sivka (Joventut, Španija), Zoja Štirn (Cinkarna Celje, Slovenija) in Tjaša Turnšek (LCC Klajpeda, Litva).

Kapetanka ostaja, optimistično v lov za šesto kljukico

Kljub temu v slovenskem taboru ostajajo optimistični. Lov na šesti zaporedni nastop bodo začele v sredo, 12. novembra ob 18. uri, ko bodo na parketu ljubljanske dvorane Kodeljevo gostile reprezentanco Latvije. V nadaljevanju uvodnega kvalifikacijskega cikla bodo #rakete 15. novembra gostovale v Estoniji in 18. novembra še na Nizozemskem.

Slovenke se pripravljajo na Kodeljevem. Foto: Sportal

"Zelo sem vesel, da sem tukaj. Ko sem prejel klic Košarkarske zveze Slovenije, sem bil res zelo počaščen. Trenutno je vse še zelo sveže, komaj smo se zbrali, tako da se še spoznavamo. Seveda sem se o ekipi pozanimal, nekatera dekleta poznam tudi kot njihov nasprotnik. A zagotovo sem opravil svojo nalogo in dekleta poznam," je dejal slovenski selektor.

Vloga kapetanke bo še naprej pripadala Teji Oblak, ki je sicer po koncu lanskega EuroBasketa postavila vprašaj pri nadaljevanju svoje reprezentančne kariere, a se zatem odločila, da še ni rekla zadnje. "Zelo sem vesel, da je tukaj, ona je naša vodja na igrišču, pozna košarkarsko igro do potankosti, kako igrati, nadzirati igro, kako igrati obrambo. Velikokrat je bila v nasprotni ekipi, pripravljali smo se nanjo in je bilo vedno veliko priprav na njeno igro, zdaj pa res vesel, da sva tokrat na isti strani," je dejal Gaspar.

Nov in še bolj zahteven sistem kvalifikacij

Kvalifikacije za uvrstitev na evropsko prvenstvo in lov na zgolj 12 prostih mest se bodo odvile po spremenjenem sistemu. Razdeljene so v dve fazi. V prvem krogu kvalifikacij, ki se bo igral v dveh kvalifikacijskih oknih po tri tekme, bo tako nastopilo 27 reprezentanc. S tem razlogom se je posamezno kvalifikacijsko okno podaljšalo za dva dneva. Žreb je sodelujoče reprezentance razdelil v šest skupin po štiri ekipe in eno skupino po tri ekipe. Sloveniji je namenil reprezentance Nizozemske, Latvije in Estonije. Po novembrskem uvodu Slovenke v drugem ciklu 11. marca prihodnje leto najprej čaka gostujoča tekma z Latvijo, 14. marca domači dvoboj z Estonijo in za konec prvega kroga kvalifikacij 17. marca prav tako domači obračun z Nizozemsko.

Teja Oblak bo še naprej nosila dres s slovenskim grbom. Foto: Fiba Europe

Napredovanje si bo priigralo 17 reprezentanc, in sicer prvouvrščeni reprezentanci vsake skupine ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Slednje tri bodo določene na podlagi uradnih košarkarskih pravil, izidi tekem s četrtouvrščeno ekipo v posameznih skupinah pa se ne bodo upoštevali. "Sistem je zelo zahteven, težko je igrati tri tekme v tako kratkem času, pred nami je zahtevno obdobje. Mislim pa, da s pravo razporeditvijo minut in vlog ter rotacijo lahko najdemo način, vem pa tudi, da so igralke pripravljene na vse, kar od njih želimo," pravi selektor.

"Začeti moje delo na klopi Slovenije s tremi zmagami bi bilo imenitno, saj igramo za zmage in ne maramo izgubljati. A moramo iti korak za korakom in vedno je za nas najpomembnejši vsak naslednji trening in iz te ekipe zvabiti najboljše, kar se da v tem kratkem času. Na kar se moramo opreti, je to, da ima ta ekipa odlično povezanost. Ta ekipa ima res odlično kemijo," je še opozoril.

Prva tekma Slovenke čaka že v sredo. Foto: KZS

Slovenke so doslej zaigrale na zadnjih petih prvenstvih stare celine, najboljšo uvrstitev so zabeležile letos, ko so bile devete, a so bili cilji še veliko visokoleteči. "Seveda si želimo najvišjih ciljev, a jaz funkcioniram po principu korak za korakom. Narediti moramo pravo strategijo, zagotovo pa so cilji visoki. Pomembno je, da je jedro ekipe ostalo isto, sploh ker je tako malo časa za pripravo. Ker je tako malo časa, ni pravi trenutek za uvajanje kompleksnosti in novih idej, temveč se bomo zanesli na to, kar je ta ekipa že ustvarila. To je odličen temelj za gradnjo naprej. Trenutno smo povsem osredotočeni na igralke, ki so tukaj," je še poudaril Gaspar.

"Verjamem v trdo delo in napredek korak za korakom. Z igralkami sem vedno odkrit in hočem mentaliteto tekmovanja in zmagovanja," je še dejal novopečeni selektor pred začetkom ponedeljkovega jutranjega treninga na Kodeljevem.

