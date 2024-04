Strašljivo in neodgovorno dejanje turista: napačno ocenil višino pečine in priletel v skale #video

Moški je na Tenerifu želel skočiti s pečine v morje, a je pri tem napačno ocenil višino, skočil predaleč in z nogami udaril v skale na nasprotni strani. Skok je posnel prijatelj, turisti pa so zgroženo opazovali. Pri skoku s te skale je življenje izgubilo že več turistov.

40-letnega moškega so potegnili iz morske jame Charco El Tancon v Puerto Santiagu na severu Tenerifa, potem ko je s pečine kljub prepovedi skočil v morje in z nogami udaril v skale na nasprotni strani. "40-letnega tujca so z reševalnim vozilom odpeljali v univerzitetno bolnišnico Hospiten Sur. Imel je več hudih poškodb spodnjih okončin," je povedal tiskovni predstavnik.

Na posnetku je slišati šokirane in zgrožene odzive prič.

Pri skoku s te pečine je življenje izgubilo že več turistov

Kristalno čista voda El Tancón privablja turiste z vsega sveta, vendar ta točka velja za zelo nevarno, na kar že lep čas opozarjajo TripAdvisor in tudi lokalni prebivalci. Ljudi opozarjajo, naj kraja ne obiskujejo, predvsem pa naj ne skačejo s pečine. Pri skoku s te skale je namreč življenje izgubilo že več turistov.

Tudi organizacija s sedežem na Kanarskih otokih, ustanovljena za preprečevanje tovrstnih nesreč, neprestano opozarja na nevarnost in ljudi poziva k premisleku. "El Tancon na Tenerifu je ponovno postal tragična novica zaradi najbolj absurdne nepremišljenosti. Ljudje kljub opozorilnim znakom tvegajo svoja življenja in se snemajo za družbene medije."

"Prosim, nič več nepremišljenosti, nič več samomorilnih dejanj, nič več smrti na morju. Uporabite možgane," so še pozvali v organizaciji.