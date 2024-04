Po nesreči z e-skirojem se mladoletnica bori za življenje

Na cesti od Gore pri Komendi proti Križu je mladoletna voznica e-skiroja zaradi neprilagojene hitrosti padla in se pri tem huje poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kot so še zapisali, na glavi ni imela zaščitne čelade.