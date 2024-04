Motorist v bolnišnici podlegel poškodbam

V nedeljo se je na cesti Škofja Loka–Železniki zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 30-letni voznik osebnega avtomobila in 58-letni motorist. Voznik avtomobila se je poškodoval, zato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo, medtem ko so motorista zaradi hudih poškodb s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v bolnišnico. S Policijske uprave Kranj so danes sporočili, da je 58-letnik v ponedeljek podlegel poškodbam.