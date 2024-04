Brezglavo divjanje 23-letnika: dovoljeno hitrost prekoračil za več kot sto kilometrov na uro

Novogoriški policisti so pretekli petek okoli 13.30 na hitri cesti med Ajdovščino in naseljem Selo v času poostrenega nadzora v cestnem prometu obravnavali 23-letnega voznika, ki je krepko prekoračil dovoljeno hitrost. Vozil je s hitrostjo 241 kilometrov na uro, za kar si je prislužil globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.