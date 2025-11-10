Bor Zuljan v tropskih krajih: Bili smo zelo pridni, zato smo si zdaj vzeli dopust

Kitarist skupine Šank Rock se je oglasil z eksotične destinacije in napovedal vročo jesen.

Bor Zuljan, kitarist skupine Šank Rock, sicer pa partner predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, je na družbenih omrežjih objavil posnetek, ki je nastal v eksotičnih krajih.

"Danes vas pozdravljam iz tropskih krajev, upam, da se imate doma lepo," je dejal v videu, "skupina Šank Rock je bila letos zelo pridna, zato smo si zdaj vzeli malo dopusta."

Poudaril je, da z glasbenimi kolegi ne bodo dolgo počivali, ker načrtujejo vrsto koncertov, kmalu pa bodo predstavili tudi novo skladbo Nisi kriva ti.

Oglejte si še: