Bor Zuljan v tropskih krajih: Bili smo zelo pridni, zato smo si zdaj vzeli dopust

N. V.

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
7.57

Bor Zuljan | Foto posnetek zaslona/Facebook

Foto: posnetek zaslona/Facebook

Kitarist skupine Šank Rock se je oglasil z eksotične destinacije in napovedal vročo jesen.

Bor Zuljan, kitarist skupine Šank Rock, sicer pa partner predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, je na družbenih omrežjih objavil posnetek, ki je nastal v eksotičnih krajih.

"Danes vas pozdravljam iz tropskih krajev, upam, da se imate doma lepo," je dejal v videu, "skupina Šank Rock je bila letos zelo pridna, zato smo si zdaj vzeli malo dopusta."

Poudaril je, da z glasbenimi kolegi ne bodo dolgo počivali, ker načrtujejo vrsto koncertov, kmalu pa bodo predstavili tudi novo skladbo Nisi kriva ti.

