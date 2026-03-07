Eden največjih spletnih vplivnežev v svetu fitnesa, Kanadčan Jeff Nippard, znan po znanstvenem pristopu k treningu z utežmi, je sporočil, da je v starosti komaj 36 let nenadoma umrla njegova zaročenka Stephanie Buttermore. Vzroka smrti ni navedel.

"Stephanie je Jeffu pomenila vse na tem svetu. Spominjali se je bomo po njeni toplini in sočutju, ljubezni do družine ter znanstvenih raziskavah raka jajčnikov," je Jeff Nippard zapisal na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram.

Nippard vzroka smrti zaročenke ni navedel, javnost pa je tudi prosil, naj v tem času spoštuje zasebnost njegove in zaročenkine družine.

Borila se je s težavami z duševnim zdravjem

Stephanie Buttermore, sicer doktorica biomedicinskih znanosti, patologije in celične biologije, je bila, podobno kot njen zaročenec, tudi spletna vplivnica iz sveta fitnesa.

Z družbenih omrežij se je v veliki meri sicer umaknila maja 2024, ko je razkrila, da je imela resne težave z duševnim zdravjem; med drugim jo je zelo mučila tesnoba, ki jo je občasno povsem ohromila.