Pamela Anderson ni več blondinka

Slavna igralka Pamela Anderson se je odločila spremeniti svoj videz. Svoje prepoznavne svetle lase je pobarvala v bakren odtenek.

Zdi se, da se je obdobje svetlolase Pamele Anderson, ki smo jo poznali vse od vloge v Obalni straži, končuje. Igralka je v preteklosti nosila vse odtenke od platinastih do medenih, zdaj pa se je odločila za večjo spremembo in svoje lase pobarvala v bakren odtenek.

Tako se je Pamela Anderson z novo pričesko sprehodila po pariških ulicah. Foto: Profimedia

Kot dodajajo nekateri tuji mediji, je nova barva las pri igralki le del njenega nenehno spreminjajočega se pristopa k lepoti v zadnjih letih. Že leta 2023 je tako presenetila in se na pariškem tednu mode pojavila brez kakršnihkoli ličil.

"Pomislila sem, da to počnem za vsa dekleta in da je to zanje. Ali v današnjem času sploh še vemo, kako je videti obraz? To je to," je takrat povedala Anderson. Že pred tem je za revijo Elle povedala, da se je nehala ličiti, potem ko je leta 2019 zaradi raka dojke umrla njena dolgoletna vizažistka in prijateljica Alexis Vogel.

Revija Vogue je poročala, da sta igralkin novi videz navdihnili švedski filmski zvezdnici Gunnel Lindblom in Bibi Andersson, svojo preobrazbo pa je zaupala priznanemu pariškemu frizerju Johnu Nollu. Sprememba naj bi bila povezana z njeno naslednjo vlogo v filmu Ljubezen ni odgovor (Love is not the Answer), režijskem prvencu Michaela Cere, v katerem 58-letna igralka zaigra ob Stevu Cooganu in Jamieju Dornanu.

Pamela Anderson je v preteklosti nosila številne odtenke svetle barve las. Foto: Guliverimage