Avtor:
N. V.

Četrtek,
25. 9. 2025,
15.03

Četrtek, 25. 9. 2025, 15.03

1 ura, 19 minut

Igralka Alyssa Milano si je dala odstraniti vsadke iz prsi: Zdaj sem svobodna

N. V.

Alyssa Milano | Foto Guliverimage/Instagram

Foto: Guliverimage/Instagram

"Prepričana sem, da to potrebujem, da bom privlačna," je ameriška igralka zapisala o prsnih vsadkih, ki si jih je zdaj dala odstraniti.

Ameriška igralka Alyssa Milano, ki je zaslovela z vlogami v serijah Melrose Place in Čarovnice, je na Instagramu razkrila, da se je odločila za odstranitev silikonskih prsnih vsadkov.

"Danes se odpovedujem lažnim prepričanjem, delom sebe, ki niso bili nikoli zares moji. Poslavljam se od telesa, ki je bilo seksualizirano, zlorabljano, za katerega sem bila prepričana, da to potrebuje, da bom privlačna, ljubljena, uspešna, srečna," je 52-letna igralka zapisala ob svoji fotografiji, na kateri v bolniški halji čaka na poseg.

Pomembno sporočilo hčerki

Kot je poudarila, se je za odstranitev vsadkov odločila tudi zaradi svoje hčerke, ki je na pragu najstniških let: "Upam, da ji bom prihranila občutek, da mora zadostiti takšnim nezdravim pričakovanjem."

Dodala je, da povsem razume, da se nekatere ženske zaradi prsnih vsadkov počutijo svobodnejše in lepše, a zanjo to ne velja. "Sem ljubljena, sem ženstvena, sem privlačna in sem uspešna. Nič od tega ni zaradi vsadkov. Vse to bom tudi takrat, ko se zbudim in jih ne bo več," je poudarila, "zdaj sem avtentična jaz, zdaj sem svobodna".

