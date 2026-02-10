Torek, 10. 2. 2026, 5.54
8 ur, 52 minut
Recept za bagele iz pirine moke, ki jih boste zagotovo želeli poskusiti
Bageli so lahko odličen dodatek k vsakemu zajtrku ali malici, še posebej takrat, ko jih pripravimo v nekoliko bolj zdravi, domači različici. Pirina moka poskrbi za polnejši okus in boljšo prebavljivost, grški jogurt pa za mehko in sočno teksturo brez dodanih maščob. Takšni bageli so odlični tako v sladkih kot slanih kombinacijah, priprava pa je presenetljivo preprosta. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo recept.
Sestavine:
- 500 g grškega jogurta,
- 520 g pirine moke,
- 1 žlička soli,
- 1 pecilni prašek,
- parmezan ali sezam (po želji).
Priprava:
Grški jogurt, pirino moko, sol in pecilni prašek stresemo v večjo posodo ali kuhinjski robot ter zmešamo v gladko, kompaktno testo.
Testo po potrebi na rahlo pomokani površini na hitro pregnetemo in ga razdelimo na osem enako velikih delov.
Vsak del oblikujemo v kroglico, nato pa s prstom ali ročajem kuhalnice na sredini naredimo luknjo, da dobimo značilno obliko bagela.
Bagele zložimo na pekač, obložen s peki papirjem.
Po želji jih po vrhu potresemo s parmezanom ali sezamom ter jih rahlo pritisnemo, da se oprimejo testa.
Pečemo približno 30 minut v pečici, ogreti na 190 stopinj Celzija, dokler niso zlato rjavo zapečeni.
Preberite še: