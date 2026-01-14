V skupnem videonagovoru sta Nika Kovač in Jaša Jenull poudarila, da volivcem ni dovolj zgolj ponujanje mobilizacijo na podlagi strahu pred politiko Janeza Janše, temveč je treba predstaviti tudi pozitivne ukrepe in dokaz, da je sodelovanje mogoče. Ob tem sta izpostavila, da je pred volitvami ključno preseči razhajanja in se osredotočiti na skupni cilj – udeležbo na volitvah. "Res je čas, da stopimo vsi skupaj, tudi če se včasih ne strinjamo, ampak da gremo skupaj, zmobiliziramo čim več ljudi na volitve," sta poudarila in dodala, da pri tem računata tudi na podporo in sodelovanje širše javnosti.

V nadaljevanju nagovora je Nika Kovač dejala, da sta z Jašo Jenullom stopila skupaj, kljub temu da se včasih ne strinjata. Več sta povedala v videoposnetku.

Kovač o Janši: Spravljaš se na ljudi, ki pomagajo drugim

Videonagovor se umešča v širši niz javnih nastopov Nike Kovač v zadnjem obdobju, v katerih se je večkrat odzvala na izjave Janeza Janše o nevladnih organizacijah in njihovem financiranju. Po Janševi napovedi, da bi ob morebitni vrnitvi na oblast zaprl finančne pipice nevladnikom, je Kovač v ločenem videoodzivu opozorila, da se takšne izjave po njenem mnenju ne nanašajo le na posamezne pobude, temveč na širši krog ljudi in organizacij, ki delujejo v javnem interesu.

V odzivu je poudarila, da Janševe izjave zadevajo tudi humanitarce, prostovoljne gasilce in ljudi, ki pomagajo drugim. Ob tem je izpostavila, da Inštitut 8. marec ne prejema davkoplačevalskega denarja, ter opozorila, da je takšne trditve mogoče preveriti. Hkrati je Janšo pozvala, naj pojasni financiranje političnih struktur okoli SDS.

Civilna družba pod pritiskom pred volitvami

Kovač se je v svojih nastopih dotaknila tudi dogajanja pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, ko se je Inštitut 8. marec znašel v postopkih, ki so se kasneje izkazali za nezakonite. To je navedla kot primer, da pritiski na organizacije, ki so kritične do Janševe politike, po njenem mnenju niso nov pojav.