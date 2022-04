Navijaški incidenti v Ljudskem vrtu, skupil jo je policist

Največji slovenski klubski derbi med Mariborom in Olimpijo je postregel z zmago vijolic (1:0), ki so s tem storili velik korak k osvojitvi državnega naslova, dogajanje v polnem Ljudskem vrtu, kjer se je zbralo 8.250 gledalcev, pa so zaznamovali tudi incidenti navijačev Olimpije. Na igrišče so leteli najrazličnejši predmeti, tudi stoli, prišlo je do obmetavanja z baklami, policija pa je razgrete strasti gostov iz Ljubljane po koncu dvoboja mirila s solzivcem. Skupil jo je policist, v katerega je navijač Olimpije vrgel del kovinske ograje. Osumljenca so prijeli in pridržali, tako da ga bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.

Dvoboji med Mariborom in Olimpijo so s strani varuhov reda vedno ocenjeni za tekme najvišjega tveganja. Po ocenah mariborske policijske uprave je večni derbi v živo na tribunah spremljalo 500 pripadnikov domače navijaške skupine Viole, ki pa jih ni bilo na južni tribuni, ta je morala biti po kazni zaradi incidenta na letošnjem srečanju z Bravom povsem prazna, Olimpijo pa je bodrilo okrog 300 navijačev. Pri mariborskem klubu so v luči slabšega odnosa s krovno zvezo, ki traja že nekaj časa, pred srečanjem na navijače naslovili posebno prošnjo, da bi navijali športno. Želja se jim je uresničila, kar pa še ne pomeni, da se je derbi končal brez navijaških incidentov.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Tokrat je bilo zelo vroče na in pred severno tribuno, kjer so tekmo spremljali navijači ljubljanskega kluba. Do konca prvega polčasa je srečanje potekalo brez resnejših incidentov, nato pa se je v trenutku, ko se je na izvajanje kota pripravljal Rok Kronaveter, zaiskrilo. Nekdanji zmaj, ki je bil soudeležen pri dveh državnih naslovih Ljubljančanov, obe zvezdici je potrdil ravno njegov zadetek z bele točke, je naletel na nič kaj prijazno dobrodošlico gostujočih privržencev.

Rok Kronaveter je navijačem Olimpije, ki so ga ovirali med poskusom izvajanja kota, pokazal sredinec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

S tribune, kjer so bili člani navijaške skupine Green Dragons, je proti njemu poletelo ogromno različnih predmetov. Od kozarcev piva pa do stolov, ki so jih navijači odlomili s tribune in metali proti igrišču. Mariborčan ni mogel izvajati kota. Večkrat je poskušal namestiti žogo na kot, a je zaradi varnosti raje odnehal. Navijačem, s katerimi se je nekoč veselil podvigov v dresu Olimpije, je pokazal tudi sredinec, kar je še bolj obnorelo gostujoče privržence.

Milec: Hvala navijačem za stol

Kapetan Maribora Martin Milec je sedel na polomljeni vijolični stol in si v napetih trenutkih ob koncu prvega dela privoščil malce počitka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sledila je prekinitev, igra se ni mogla nadaljevati. Namesto Kronavetra je do kota prišel kapetan Martin Milec, a je tudi njega doletela podobna usoda. Proti njemu so deževali predmeti. Ko je tako v bližini pristal odlomljen plastični sedež, je branilec Maribora nanj sedel. "Hvala navijačem za stol, lepo se je bilo vsesti, saj sem bil že malce utrujen," se je po tekmi pošalil Milec in pojasnil, da sprva sploh ni hotel izvesti kota, ampak je odšel na "vroči" del igrišča z namenom, da zaščiti Kronavetra.

Navijači Olimpije niso prenehali z metanjem predmetov, ko pa je do njih stopil kapetan Timi Max Elšnik, se je razgreto početje vendarle umirilo do te mere, da se je lahko igra nadaljevala. "Na derbiju je prisotno veliko tenzij, a navijačem tega resnično ne bi bilo treba," je njihovo ravnanje obsodil trener Olimpije Robert Prosinečki, kapetan Elšnik pa dodal, kako so se takšne stvari nabirale pri navijačih ravno zaradi omejitev, zaradi katerih v zadnjih letih stadioni niso mogli biti polni, pa tudi stvari, ki so se dogajale v Ljudskem vrtu proti Bravu.

Strasti navijačev, ki so poskrbeli za krajšo prekinitev, je miril tudi kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Viole in Green Dragons bodo vedno skušali pomagati ekipi, a je treba razumeti, da so določene zamere do bivših igralcev prisotne. Nam to, ko se je tekma ustvarila, ni pomagalo. Sodnik je opozoril, da bodo morali navijači zapustiti svoj sektor, če se bo to nadaljevalo. To je zadnje, kar želimo. Na koncu ni bilo hujšega incidenta, hvala bogu. Ni pa to prav," je o tem spregovoril Elšnik, ki so ga v 67. minuti, takrat je bil rezultat še vedno 0:0, le centimetri ločili od izjemnega evrogola, s katerim bi Olimpija prešla v vodstvo in si močno izboljšala možnosti za zmago v Ljudskem vrtu. Kapetan Olimpije ne odobrava takšnega početja ultrasov, aplavz, ki so ga nogometaši namenili navijačem po koncu tekme, je bil podan kot zahvala, da so prišli v Maribor in jih spodbujali.

Po krajši prekinitvi v 45. minuti je tako kot za Maribor izvedel Nino Žugelj, kapetan Milec pa je po tekmi razkril, zakaj je za omenjeno nalogo določil prav mladega soigralca. "On je levonogi, tako da je lahko ob tem, ko je izvedel kot, tudi spremljal z očesom, če bi kaj s tribune priletelo v njegovo smer. Zato sem ga izbral, da izvede kot," je Milec pojasnil, zakaj je bil za izvedbo kota veliko bolj primeren mladi slovenski reprezentant kot pa on, ki bi kot izvedel z desno nogo, pri tem pa bi bil s hrbtom obrnjen proti navijačem Olimpije.

Policista odpeljali v UKC Maribor

S severne tribune je poletelo tudi nekaj pirotehničnega materiala. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Med polčasom so s severne tribune proti delu osrednje, zahodne, kjer je bilo mariborsko občinstvo, poletelo nekaj bakel. Na srečo ni prišlo do poškodb, obmetavanje pa se je nadaljevalo tudi v drugem polčasu, zlasti ob zaključku srečanja, ko je postalo jasno, da bodo točke ostale doma. Maribor je zmagal z 1:0, navijači Olimpije pa so zakuhali kar nekaj incidentov, po katerih bi lahko ljubljanski klub doletela huda kazen. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) bi lahko imel ponovno veliko dela z odrejanjem kazni za dogodke, ki kazijo podobo športnega dogodka.

Navijači so očrnili spektakel, ki je v Ljudskem vrtu potekal pred več kot osem tisoč gledalcev. Po koncu srečanja je policija prisilno uporabila solzivec, da je umirila razgrete strasti. Pri tem jo je skupil eden izmed policistov, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Iz mariborske policijske uprave so sporočili, kako je eden izmed ljubljanskih navijačev vrgel v policista posebne policijske enote panel prenosne kovinske ograje in ga ob tem lažje telesno poškodoval.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Poškodovanega policista so prepeljali v UKC Maribor, osumljenca pa prijeli in pridržali, tako da ga bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Na celotnem dogodku so izstavili plačilne naloge za deseterico kršiteljev, večni derbi pa je še enkrat več upravičil status nepredvidljivega srečanja, na katerem imajo policisti veliko dela.